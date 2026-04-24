Fűnyírás közben jött a sokk: tíz aranyrúd hevert az avarban
Mesébe illő történet bontakozott ki a németországi Bannewitz településen, ahol egy rutinfeladat során bukkantak rá egy titokzatos aranykincsre. A történet most új fordulatot vett: a hatóságok döntése értelmében a tíz aranyrúd hivatalosan is a város tulajdonába került – számolt be pénteken a BILD.
A felfedezés még tavaly októberben történt, amikor önkormányzati dolgozók egy esővíz-tározó környékén nyírták a füvet. A nedves fűben hirtelen arany csillant meg: nyolc kisebb rúd hevert szétszórva, majd röviddel később további kettőt is találtak.
A lelet összesen mintegy 280 grammot nyomott, értéke pedig körülbelül 36 ezer euróra (több mint 13 millió 100 ezer forint) tehető. A munkások azonnal értesítették a hatóságokat, és megkezdődött a nyomozás, amelynek célja az volt, hogy kiderítsék: kié lehet az arany, és honnan származik.
Minden állítólagos megtalálót kivizsgáltak. A hat hónapos törvényes határidő alatt senki sem tudta hitelt érdemlően bizonyítani a tíz aranyrúd tulajdonjogát
- fogalmazott Heiko Wersig, a város polgármestere.
A rendőrség is alapos vizsgálatot folytatott, hogy kizárják a bűncselekmény lehetőségét. A nyomok azonban nem vezettek eredményre. Az arany eredete így továbbra is rejtély maradt.
Miután a határidő lejárt, a törvény értelmében a kincs az önkormányzathoz került. A város vezetése már döntött is a következő lépésekről: az arany értékét a helyi közösség javára fordítják.
A végső döntést a városi tanács hozza meg, és a tervek szerint már hamarosan át is adják a támogatásokat. Addig az aranyrudakat biztonságos helyen, rendőrségi őrizetben tartják.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
