Fűnyírás közben jött a sokk: tíz aranyrúd hevert az avarban

Különös aranylelet kavarta fel egy kisváros életét.
2026. április 24., péntek 19:25
Mesébe illő történet bontakozott ki a németországi Bannewitz településen, ahol egy rutinfeladat során bukkantak rá egy titokzatos aranykincsre. A történet most új fordulatot vett: a hatóságok döntése értelmében a tíz aranyrúd hivatalosan is a város tulajdonába került – számolt be pénteken a BILD.

A felfedezés még tavaly októberben történt, amikor önkormányzati dolgozók egy esővíz-tározó környékén nyírták a füvet. A nedves fűben hirtelen arany csillant meg: nyolc kisebb rúd hevert szétszórva, majd röviddel később további kettőt is találtak.

A lelet összesen mintegy 280 grammot nyomott, értéke pedig körülbelül 36 ezer euróra (több mint 13 millió 100 ezer forint) tehető. A munkások azonnal értesítették a hatóságokat, és megkezdődött a nyomozás, amelynek célja az volt, hogy kiderítsék: kié lehet az arany, és honnan származik.

Minden állítólagos megtalálót kivizsgáltak. A hat hónapos törvényes határidő alatt senki sem tudta hitelt érdemlően bizonyítani a tíz aranyrúd tulajdonjogát

-    fogalmazott Heiko Wersig, a város polgármestere.

A rendőrség is alapos vizsgálatot folytatott, hogy kizárják a bűncselekmény lehetőségét. A nyomok azonban nem vezettek eredményre. Az arany eredete így továbbra is rejtély maradt.

Miután a határidő lejárt, a törvény értelmében a kincs az önkormányzathoz került. A város vezetése már döntött is a következő lépésekről: az arany értékét a helyi közösség javára fordítják.

A végső döntést a városi tanács hozza meg, és a tervek szerint már hamarosan át is adják a támogatásokat. Addig az aranyrudakat biztonságos helyen, rendőrségi őrizetben tartják.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

