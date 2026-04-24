Új külföldi vevők is is megjelentek a hazai ingatlanpiacon
Miközben nagyon sok magyar − elsősorban hazánk uniós csatlakozása után − külföldön telepedett le, talált magának ott új munkát, vett lakást, házat, a fordított irányú érdeklődés is folyamatos. A határon túlról érkező vevők ingatlanszerzésének az intenzitása nagy ingadozást mutat, hosszabb távon az arányuk 6-7 százalékra tehető az összes vásárlást tekintve.
A németek, hollandok szívesen laknak itt
A jelenség mögött eltérő motivációk, gazdasági különbségek és életmódbeli döntések húzódnak meg. A legnagyobb csoportot továbbra is a német állampolgárok alkotják, őket főként a kedvezőbb árak és az élhetőbb, nyugodtabb környezet vonzza, nagyon sok a nyugdíjas a Balaton környékén, Nyugat-Dunántúlon. De sok a holland is, a Nógrád vármegyei rendkívül hangulatos Legénden például külön lakóövezetet alakítottak ki a számukra.
A kínaiak, vietnámiak, más ázsiaiak elsősorban befektetési céllal vásárolnak,
ők a városi, jól kiadható ingatlanokat keresik főleg Budapesten, annak is a belvárosi kerületeiben, és azokban a nagyobb városokban − Debrecen, Győr, Szeged, Kecskemét, Székesfehérvár −, ahol jó a munkalehetőségre számíthatnak például gyárak építése miatt.
Emellett egyre nagyobb számban vannak a szomszédos országokból érkező vásárlók — különösen Romániából és Szlovákiából magyar és nem magyar nemzetiségek —, akik gyakran praktikus okokból, például munkavállalás vagy kedvezőbb árak miatt döntenek magyarországi ingatlan mellett. Magyarország keleti falvaiban, a kisebb városaiban olcsóbban lehet ingatlanhoz jutni, mint a határ túloldalán, hiszen az a terület Románia legfejlettebb nyugati részének számít.
Új trend figyelhető meg
Az ingatlanpiaci szakértők ugyanakkor azt is megfigyelték, hogy az utóbbi hetekben Svájcból és az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból − kisebb mértékben Izraelből, Spanyolországból − megnőtt az érdeklődés a hazai lakások, házak iránt, és a luxusingatlanok mellett az 50-100 milliós fővárosi, illetve az ennél olcsóbb vidéki lakásokat is keresik. Vannak, akik ezt a parlamenti választásnak tudják be, mások azonban úgy vélik, túl rövid idő telt még csak el azóta, ennek a hatása csak később érződhet jelentősen. A magyarázat ennél egyszerűbb:
vonzó hely hazánk, kellemes a klímája, jó a közbiztonság, emellett viszonylag olcsó.
Az érdeklődők egy része befektetési célból keres ingatlant, hiszen a hatalmas áremelkedés ellenére még viszonylag mindig olcsónak számítanak a magyarországi lakások, házak, ha a nyugat-európai piacot tekintjük − de ez a megállapítás Csehországra is igaz −, bár az erős forint miatt a drágulás tetten érhető a számukra. Sokan azonban − eddig külföldön élő magyarok, illetve nem magyarok − letelepedési céllal vásárolnak.
Tavaly hatalmas volt az ingatlanpiaci boom
Az ingatlanpiacnak jót tett, hogy idén több a külföldi érdeklődő, mert a tavalyi nagy boom után − 2026 elején azért nőtt meg a kereslet, mert sok állampapír futamideje lejárt, emiatt sokan az ingatlanpiacba fektettek be, az év közepén pedig az Otthon Start miatt, ekkor gyakorlatilag mindent felvásároltak az első lakást keresők − után kissé lanyhult az érdeklődés. Mostanra azonban megint bizakodók a piac résztvevői.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor
