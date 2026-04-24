Új külföldi vevők is is megjelentek a hazai ingatlanpiacon

Miközben nagyon sok magyar − elsősorban hazánk uniós csatlakozása után − külföldön telepedett le, talált magának ott új munkát, vett lakást, házat, a fordított irányú érdeklődés is folyamatos. A határon túlról érkező vevők ingatlanszerzésének az intenzitása nagy ingadozást mutat, hosszabb távon az arányuk 6-7 százalékra tehető az összes vásárlást tekintve.

A németek, hollandok szívesen laknak itt

A jelenség mögött eltérő motivációk, gazdasági különbségek és életmódbeli döntések húzódnak meg. A legnagyobb csoportot továbbra is a német állampolgárok alkotják, őket főként a kedvezőbb árak és az élhetőbb, nyugodtabb környezet vonzza, nagyon sok a nyugdíjas a Balaton környékén, Nyugat-Dunántúlon. De sok a holland is, a Nógrád vármegyei rendkívül hangulatos Legénden például külön lakóövezetet alakítottak ki a számukra.

A kínaiak, vietnámiak, más ázsiaiak elsősorban befektetési céllal vásárolnak,

ők a városi, jól kiadható ingatlanokat keresik főleg Budapesten, annak is a belvárosi kerületeiben, és azokban a nagyobb városokban − Debrecen, Győr, Szeged, Kecskemét, Székesfehérvár −, ahol jó a munkalehetőségre számíthatnak például gyárak építése miatt.