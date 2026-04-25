Autó zuhant a Dunába – meghalt egy idős férfi

Halálos baleset történt péntek délután az alsó-ausztriai Kremsnél, ahol egy személyautó a Dunába zuhant. A sofőr a kocsiban rekedt, ezért nagy erőkkel vonultak a helyszínre a mentők- írta meg a Kronen Zeitung.

A piros autó körülbelül 17 óra körül, a Krems-Stein városrészben található „Förthof” körforgalomnál hajtott a folyóba. Szemtanúk azonnal értesítették a hatóságokat, miután látták, ahogy a jármű elsüllyed.

Egy 19 éves fiatal, aki barátjával együtt szemtanúja volt a balesetnek, azonnal a vízbe ugrott, hogy segítsen. Elmondása szerint az autó nagyon gyorsan elsüllyedt. Megpróbálta kinyitni az ajtót, és látta, hogy egy ősz hajú férfi ül a volánnál, de nem tudott rajta segíteni.

A mentésben rendőrség, tűzoltók, vízi mentők, búvárok és a Vöröskereszt munkatársai is részt vettek. A Duna mindkét partján mintegy 60–70 ember kutatott az eltűnt jármű után, miközben drónokat is bevetettek.

Este fél nyolc körül megtalálták az autót és a sofőrt. A kocsit egy 87 éves, a Krems környékéről származó férfi vezette, akinek életét már nem tudták megmenteni.