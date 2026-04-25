Fűnyírás közben jött a sokk: tíz aranyrúd hevert az avarban
Autó zuhant a Dunába – meghalt egy idős férfi
Halálos baleset történt péntek délután az alsó-ausztriai Kremsnél, ahol egy személyautó a Dunába zuhant. A sofőr a kocsiban rekedt, ezért nagy erőkkel vonultak a helyszínre a mentők- írta meg a Kronen Zeitung.
A piros autó körülbelül 17 óra körül, a Krems-Stein városrészben található „Förthof” körforgalomnál hajtott a folyóba. Szemtanúk azonnal értesítették a hatóságokat, miután látták, ahogy a jármű elsüllyed.
Egy 19 éves fiatal, aki barátjával együtt szemtanúja volt a balesetnek, azonnal a vízbe ugrott, hogy segítsen. Elmondása szerint az autó nagyon gyorsan elsüllyedt. Megpróbálta kinyitni az ajtót, és látta, hogy egy ősz hajú férfi ül a volánnál, de nem tudott rajta segíteni.
A mentésben rendőrség, tűzoltók, vízi mentők, búvárok és a Vöröskereszt munkatársai is részt vettek. A Duna mindkét partján mintegy 60–70 ember kutatott az eltűnt jármű után, miközben drónokat is bevetettek.
Este fél nyolc körül megtalálták az autót és a sofőrt. A kocsit egy 87 éves, a Krems környékéről származó férfi vezette, akinek életét már nem tudták megmenteni.
Nyitóké: Krems Önkéntes Tűzoltóság
+Ez is érdekelheti
Sajátos nevelési igényű kisgyereket erőszakolt egy váradi gyógytornász
Saját anyjának akart maszturbáló videót küldeni magáról egy tini
Halálos áramütést szenvedett egy ikerpár, miközben egy galamb segítségére siettek
Kirúgtak egy orvosnőt, miután szexuális viszonyba keveredett a betegével
Felüljáróról zuhant le az autó, megismétlődőtt a halálos tragédia - Fotó
Holtan találták az UFO-kutatót, öngyilkos lett
90 éves rolleres okozott balesetet Eszéknél
Rémálommá vált az álomutazás: Holttesteket emeltek ki egy luxushajó közelében
Meghalt egy nő medvetámadásban Lengyelországban
Három kisgyermek maradványait találták meg egy erdős részen
Baltával verte szét a rendőrautót egy idős férfi Dobollón - Videó