Az iráni háború miatt a gyógyszerek ára is brutálisan emelkedhet

A fájdalomcsillapítók és az allergia elleni készítmények drágulhatnak nagyot, egyes termékekből pedig hiány alakulhat ki. A magyar patikusok egyelőre nem aggódnak, de hazánk sem vonhatja ki magát a világpiaci hatások alól.
2026. április 25., szombat 17:10
Angol gyógyszerészek arra figyelmeztettek, hogy a vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók és az allergia elleni készítmények ára a konfliktus kirobbanása óta meredeken emelkedik. A paracetamoltartalmú fájdalomcsillapító készítmények ára az iráni háború kitörése óta 30 százalékkal emelkedett, míg 

az antihisztamin-alapú allergia elleni gyógyszerekért 20-30 százalékkal kell többet fizetni

számol be e Világgazdaság.

Néhány angliai gyógyszertár már kifogyott bizonyos hatóanyag-tartalmú és kiszerelésű fájdalomcsillapítókból. Az áremelkedés háttérben elsősorban az üzemanyagárak jelentős mértékű drágulása áll, ami megnövelte a gyógyszerek szállításának és előállításának költségét. A többletköltséget a gyártók, valamint szállítmányozók igyekeznek áthárítani a gyógyszertárakra, melyek így 40-50 százalékkal többet fizetnek a készletekért, ami a fogyasztói árakban is megmutatkozik.

A konfliktus nyomán egy hatalmas olajválság van kibontakozóban, ami a légi teherszállítás költségeit megduplázta. Mivel 

a gyógyszerek előállításához számos petrolkémiai alapanyagra van szükség, az olajválság egy másik oldalról is nyomás alá helyezi az árakat.

 A gyógyszeripari szereplők nagy mennyiségben vásárolnak az előállításhoz szükséges anyagokat a Perzsa-öböl térségéből. A generikus gyógyszerek piacán is nagy felfordulást okoz az iráni konfliktus. Ezeknek a készítményeknek az egyik legnagyobb gyártója India, az ország gyógyszeripara pedig elsősorban olyan kínai vegyianyag-gyártóktól szerzi be a szükséges alapanyagokat, amelyek nagy része az Egyesült Arab Emírségekben tart fenn raktárakat.

Az üzemanyagárak minden termék árába beépülnek, de a generikus gyógyszerek rendkívül kitettek a jelenlegi folyamatoknak, mivel ezeknek szűk az árrésük. 

Az allergiaszezon kezdetén, amikor a kereslet megugrik, további áremelkedéssel kell számolni.

 Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy senki ne kezdjen pánikszerű felvásárlásba és felhalmozásba, mivel az tovább emelné az árakat, és hiányt okozna.

Nálunk egyelőre nincs pánik

A magyarországi gyógyszertárak egyelőre nem számoltak be hiányról, ám a globális folyamatok a hazai piacra is hatással lesznek. Jelenleg csupán mérsékelt infláció figyelhető meg néhány termék esetében, nagyobb áremelkedés még nem történt, azonban a nemzetközi folyamatok hatásai mindig néhány hónapos eltolással jelentkeznek a fogyasztói árakban.

Az iráni konfliktus még nem vezetett széles körű gyógyszerhiányhoz. Ez annak köszönhető, hogy a Covid–19-járványt követően 

az Európai Unió átfogó reformba kezdett a gyógyszerek szabályozására vonatkozóan, aminek nyomán egy önkéntes szolidaritási mechanizmus jött létre. 

Ennek segítségével a tagországok segítséget kérhetnek egymástól készleteik pótlásához. 

A gyógyszeripari vállalatoknak továbbá megfelelő és folyamatos ellátást kell biztosítaniuk a tagállamokban forgalmazott termékeikből, valamint ellátási zavar esetén értesíteniük kell az Európai Gyógyszerügynökséget (EMA). Az EMA adatbázisa minden olyan gyógyszert listáz, amelyből hiány van az Európai Unióban.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara honlapja még csak szőrmentén foglalkozik a problémával. Az MTI április 15-i hírét idézi, amely Orazio Schillaci olasz egészségügyi minisztert idézi, aki szerint 

Olaszországban és Európa egészében gyógyszerhiányhoz vezethet, ha a Hormuzi-szoros tovább lezárása miatt a főhatóanyagok nem érkeznek meg a Közel-Keletről.

A tárcavezető azt állította, hogy a lehető leggyorsabban közös európai tervet kell életbe léptetni a távol-keleti országoktól való gyógyszerfüggőség megszüntetésére.

A szakmai szervezet honlapja hat nappal korábban pedig arról számolt be a Profitline alapján, hogy az Európai Unió új szennyvíztisztítási szabályozása alapján a 

gyógyszer- és kozmetikai cégeknek kellene állniuk a tisztítási költségek jelentős hányadát.

Ennek következményeként egyes termékek ára jelentősen, akár 75 százalékkal is emelkedhet, miközben a szabályozott árú piacokon gyógyszerhiány is kialakulhat. 

