Droggal fizetett a szexért kislányoknak egy nyíregyházi, ismert vállalkozó

Bilincsben vitték a minap a letartóztatási tárgyalására az 50-es éveiben járó nyíregyházi férfit, aki nemcsak kereskedett a kábítószerrel, hanem többször is azzal fizetett kislányoknak szexért. A legfiatalabb áldozata mindössze 13 éves volt.



A bíróság folyosóján a férfi azzal próbált védekezni, hogy azt hitte már nagykorúak a Huszár-telepi lányok és csak segíteni szeretett volna az életkörülményeiken. A környéken lakók azt mondták, nem érte őket váratlanul az újabb ügy, ugyanis napi szinten tapasztalják a gyermekprostitúciót.



A helyiek szerint a lányok pár ezer forintos bérért dolgoztak.



A lányokat kihasználó szexuális ragadozó telefonját és számítógépét lefoglalta a rendőrség. Rengeteg gyermek pornográf felvételt találtak rajtuk, sőt a saját szexuális együttléteit is levideózta a kislányokkal.