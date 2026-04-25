Drágább lesz nyáron a repülőjegy, ha egyáltalán felszáll a gép
Droggal fizetett a szexért kislányoknak egy nyíregyházi, ismert vállalkozó
Bilincsben vitték a minap a letartóztatási tárgyalására az 50-es éveiben járó nyíregyházi férfit, aki nemcsak kereskedett a kábítószerrel, hanem többször is azzal fizetett kislányoknak szexért. A legfiatalabb áldozata mindössze 13 éves volt.
A bíróság folyosóján a férfi azzal próbált védekezni, hogy azt hitte már nagykorúak a Huszár-telepi lányok és csak segíteni szeretett volna az életkörülményeiken. A környéken lakók azt mondták, nem érte őket váratlanul az újabb ügy, ugyanis napi szinten tapasztalják a gyermekprostitúciót.
A helyiek szerint a lányok pár ezer forintos bérért dolgoztak.
A lányokat kihasználó szexuális ragadozó telefonját és számítógépét lefoglalta a rendőrség. Rengeteg gyermek pornográf felvételt találtak rajtuk, sőt a saját szexuális együttléteit is levideózta a kislányokkal.
Ezért őt kábítószer-kereskedelem, gyermekprostitúció kihasználása és gyermek pornográfia miatt hallgatták ki gyanúsítottként, és őrizetbe is vették
– mondta a Tényeknek Borsodi-Buss Emese a vármegyei főügyészség szóvivője.
A bíróság letartóztatta a férfit, aki úgy tudjuk, egy Nyíregyházán ismert vállalkozó. Ha elítélik, akár 15 évet is kaphat.
