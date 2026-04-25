Droggal fizetett a szexért kislányoknak egy nyíregyházi, ismert vállalkozó

Most tartóztatta le a bíróság. A legfiatalabb áldozata ráadásul mindössze 13 éves volt. Árulta is a kábítószert, a szexuális együttléteket pedig rendszeresen videóra is vette, ezeket a felvételeket is megtalálták nála a nyomozók. A szexuális ragadozó egy Nyíregyházán ismert vállalkozó, súlyos büntetést kaphat.
2026. április 25., szombat 10:15
Bilincsben vitték a minap a letartóztatási tárgyalására az 50-es éveiben járó nyíregyházi férfit, aki nemcsak kereskedett a kábítószerrel, hanem többször is azzal fizetett kislányoknak szexért. A legfiatalabb áldozata mindössze 13 éves volt. 

A bíróság folyosóján a férfi azzal próbált védekezni, hogy azt hitte már nagykorúak a Huszár-telepi lányok és csak segíteni szeretett volna az életkörülményeiken. A környéken lakók azt mondták, nem érte őket váratlanul az újabb ügy, ugyanis napi szinten tapasztalják a gyermekprostitúciót.

A helyiek szerint a lányok pár ezer forintos bérért dolgoztak.

A lányokat kihasználó szexuális ragadozó telefonját és számítógépét lefoglalta a rendőrség. Rengeteg gyermek pornográf felvételt találtak rajtuk, sőt a saját szexuális együttléteit is levideózta a kislányokkal.

 

Ezért őt kábítószer-kereskedelem, gyermekprostitúció kihasználása és gyermek pornográfia miatt hallgatták ki gyanúsítottként, és őrizetbe is vették 

– mondta a Tényeknek Borsodi-Buss Emese a vármegyei főügyészség szóvivője.

A bíróság letartóztatta a férfit, aki úgy tudjuk, egy Nyíregyházán ismert vállalkozó. Ha elítélik, akár 15 évet is kaphat.

