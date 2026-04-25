Csapdába csalták a kamurendőröket Kalocsán - videóval

A magát nyomozónak mondó férfi még a nevét sem volt hajlandó elárulni az áldozatnak. A videóban hallható beszélgetés egy kalocsai asszony és egy csaló között zajlott pár napja, amikor a nőtől milliókat akart kicsalni egy bűnbanda. Azt mondták neki, hogy egy banki alkalmazott kiszivárogtatta a számlaadatait és veszélyben van a megtakarítása. Rávették arra, hogy vegyen fel a lekötött pénzből és azt adja át egy rendőrnek. A sértett bedőlt a kamurendőrök hazugságainak és elindította a pénzfelvételt. De a nőnek gyanús lett, hogy egyre több, magát rendőrnek kiadó csaló hívta fel, ezért megkereste az igazi egyenruhásokat.



Az igazi rendőrök természetesen egyből felismerték a csalást, és a sértett segítségével csapdát állítottak a bűnözőknek. Miközben látszólag az asszony mindenbe beleegyezett, amit a kamurendőrök kértek, már nem egyedül volt, hanem egy nyomozócsoport állt mellette, akik minden apró részletet megterveztek.



A csalók azt hitték, hogy az áldozat valóban átadja nekik az összeget.



A pénzzel aztán megpróbáltak elmenekülni, de nem jutottak messzire, a készenlétben álló rendőrök szinte azonnal elfogták őket. A banda többi tagja is előkerült, akik a háttérből irányították az akciót.



Az 5 csalót őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatásukat.