Szoros párbaj döntött: könnyek között búcsúzott az Extalonból a Bajnok csapat tagja
Izgalmas csatákat tartogatott a péntek esti Párbajok éjszakája az Exatlonban, ahol újra a Bajnok csapatnak kellett elbúcsúznia egyik társától.
A Kihívóknál biztos párbajozó volt Nagy Beni, akinek csapattársa Horváth Roli választott ellenfelet, és Hadobás Olivért küldte ki ellene. A Bajnokok közül Kenderesi Tamás ellen Halász Jázmin Bacskai Balázst küldte.
A Kihívók fejezték be előbb, Beni 4–1-re verte Olivért, ám volt egy olyan pillanat a játék során, amikor Olivér, mint egy igazi úriember megvárta, hogy ellenfele ledobja az utolsó kockát.
A Bajnokoknál Tomi 4–2-re legyőzte Balázst, így Hadobás Olivér és Bacskai Balázs között dőlt el, hogy ki lesz az újabb kieső.
Feszült pillanatokkal teli játék volt, ahol olyan is előfordult, hogy Balázs pont amögött a kocka mögött állt, amit ledobott Olivér, így fejbe találta őt.
A szoros párbajban végül Bacskai Balázs búcsúzott társaitól, akik többen is megkönnyezték a távozását.
Ne szomorkodjunk, megyek haza, vár a család!
- mondta a társainak a sportoló.
Nyitókép: TV2/Exatlon Hungary
