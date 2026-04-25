Szoros párbaj döntött: könnyek között búcsúzott az Extalonból a Bajnok csapat tagja

Izgalmas csatákat tartogatott a péntek esti Párbajok éjszakája az Exatlonban, ahol újra a Bajnok csapatnak kellett elbúcsúznia egyik társától.

A Kihívóknál biztos párbajozó volt Nagy Beni, akinek csapattársa Horváth Roli választott ellenfelet, és Hadobás Olivért küldte ki ellene. A Bajnokok közül Kenderesi Tamás ellen Halász Jázmin Bacskai Balázst küldte.



A Kihívók fejezték be előbb, Beni 4–1-re verte Olivért, ám volt egy olyan pillanat a játék során, amikor Olivér, mint egy igazi úriember megvárta, hogy ellenfele ledobja az utolsó kockát.