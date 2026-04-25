Vizsgálják a hihetetlen lottónyereményeket

Egy szerencsésnek teljesen megváltozott az élete, hiszen 6 milliárd 780 millió forintot nyert az ötöslottón. Már fel is vették vele a kapcsolatot. De nemcsak az ötös, hanem a hatos, a skandináv lottón, valamint a jokeren is elvitték a főnyereményt. A hihetetlen egybeesés sokak figyelmét felkeltette.



A Szerencsejáték Zrt. a közbizalom megőrzése érdekében rendkívüli hatósági ellenőrzést kért. A kivizsgálás célja, hogy megerősítsék, hogy a sorsolások eredményeit semmilyen módon nem lehet manipulálni.



A hatóság ilyenkor nemcsak a jegyzőkönyveket ellenőrizheti, hanem a sorsolásokon jelen lévő közjegyzőket is kikérdezheti.



A szóvivő szerint a sorsolási folyamatok kijátszhatatlanok, az 1991 óta digitalizált rendszer pedig feltörhetetlen. Az pedig, hogy egy sorsolási héten több játékon is telitalálat születik nem példa nélküli, legutóbb 2018-ban, előtte pedig 2000-ben történt hasonló.