2026. április 25. szombat, Márk
19°C Budapest
lottó
vizsgálat
nyeremény

Vizsgálják a hihetetlen lottónyereményeket

Ellenőrzi a szerencsejáték-felügyeleti hatóság, hogy szabályosan zajlottak-e a skandináv lottó, a hatos lottó, a joker és az ötös lottó múlt heti sorsolásai, mert sokan hihetetlennek találják, hogy a választások utáni hétvégén egyszerre vitték el a főnyereményeket. A Szerencsejáték Zrt. szerint a sorsolás kijátszhatatlan, mert élőben történik és az informatikai háttérrendszerek is feltörhetetlenek.
2026. április 25., szombat 10:44
Vágólapra másolva!

Egy szerencsésnek teljesen megváltozott az élete, hiszen 6 milliárd 780 millió forintot nyert az ötöslottón. Már fel is vették vele a kapcsolatot. De nemcsak az ötös, hanem a hatos, a skandináv lottón, valamint a jokeren is elvitték a főnyereményt. A hihetetlen egybeesés sokak figyelmét felkeltette.

A Szerencsejáték Zrt. a közbizalom megőrzése érdekében rendkívüli hatósági ellenőrzést kért. A kivizsgálás célja, hogy megerősítsék, hogy a sorsolások eredményeit semmilyen módon nem lehet manipulálni.

A hatóság ilyenkor nemcsak a jegyzőkönyveket ellenőrizheti, hanem a sorsolásokon jelen lévő közjegyzőket is kikérdezheti.

A szóvivő szerint a sorsolási folyamatok kijátszhatatlanok, az 1991 óta digitalizált rendszer pedig feltörhetetlen. Az pedig, hogy egy sorsolási héten több játékon is telitalálat születik nem példa nélküli, legutóbb 2018-ban, előtte pedig 2000-ben történt hasonló.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra