Perceken múlt az élete - megmentette szerelmét Budapesten

Igazi sikertörténetet osztott meg az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán, ugyanis a napokban egy nő sikeresen újraélesztette élettársát Budapesten.

Az 50 év körüli férfi egész nap mellkasi fájdalomra panaszkodott, majd az egyik pillanatban összeesett és görcsrohama lett. Kedvese rémülten tárcsázta a segélyhívót, akik szakszerű instrukciókkal látták el a kétségbeesett nőt, aki azonnal megkezdte az újraélesztést.



Pár perc alatt már a mentők is megérkeztek a helyszínre, akik emelt szinten folytatták az életmentést. Miután a beteg keringése visszatért, kórházba szállították a férfit.

Nyitókép: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala