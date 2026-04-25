Nagy erőkkel vonult ki a TEK és a rendőrség a XI. kerületbe

Azt írták, 9 óra 47 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy nőt nem engednek ki egy XI. kerületi ingatlanból. A BRFK járőrein, valamint a Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozóin túl a Terrorelhárítási Központ bevetési egysége is a helyszínre ment.

A nő végül kijött a lakásból, élettársát a rendőrök elfogták, a férfi elszámoltatása folyamatban van. Az intézkedés során senki nem sérült meg - tették hozzá.

