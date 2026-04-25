„Engedjenek vissza a családomhoz” – vallomást tett Curtis testvére a bíróságon

Curtis közösségi oldalán közzétette testvére vallomását, amelyet pénteken a bíróság előtt mondott.

Mint ismert, testvérét Sz. Lajost, 2025 áprilisában elsőfokon életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték a 2009-ben eltűnt, majd meggyilkolt MTK-focista, Katzenbach Imre ügyében. A vád szerint a rapper bátyja a gyilkosság egyik elkövetője volt.

Mindenben tartom az álláspontomat, elfáradtam, megtörtem. Öt éve vagyok szigorított fegyházkörülmények között. Minden nap úgy ébredek fel, hogy nem tudom felfogni, miként keveredtem ebbe a teljesen abszurd helyzetbe

– kezdte a megtörten az elítélt testvér, majd hozzátette, hogy a családját is megviselte az utóbbi öt év gyötrelme.