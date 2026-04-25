Kiderült egy újabb név, de ki csatlakozik még a Megasztár zsűrijéhez?
„Engedjenek vissza a családomhoz” – vallomást tett Curtis testvére a bíróságon
Curtis közösségi oldalán közzétette testvére vallomását, amelyet pénteken a bíróság előtt mondott.
Mint ismert, testvérét Sz. Lajost, 2025 áprilisában elsőfokon életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték a 2009-ben eltűnt, majd meggyilkolt MTK-focista, Katzenbach Imre ügyében. A vád szerint a rapper bátyja a gyilkosság egyik elkövetője volt.
Mindenben tartom az álláspontomat, elfáradtam, megtörtem. Öt éve vagyok szigorított fegyházkörülmények között. Minden nap úgy ébredek fel, hogy nem tudom felfogni, miként keveredtem ebbe a teljesen abszurd helyzetbe
– kezdte a megtörten az elítélt testvér, majd hozzátette, hogy a családját is megviselte az utóbbi öt év gyötrelme.
Az elmúlt öt év a családomat és engem is lelkileg nagyon megviselt, megtört. Öt év alatt teljesen leépültem mentálisan és egészségileg
– folytatta Curtis testvére, majd arra kérte az ügyészséget, hogy mindent áttekintve az igazságot keressék, és hogy engedjék szabadon őt.
Egyetlen dolgot kérek a tisztelt bíróságtól: mégpedig azt, hogy az ügyben feltárt tények és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az igazságot kutatva, belső meggyőződésüknek megfelelően ítéljenek. Állítsák helyre a megtépázott becsületemet, engedjenek vissza a családomhoz. Hadd élhessem a normális életemet. Kérem a tisztelt bíróságot, hogy mentsenek fel, mert semmilyen bűncselekményt nem követtem el, ártatlan vagyok
– zárta Széki Lajos.
Nyitókép: Tények Archív
Kapcsolódó tartalom:
+Ez is érdekelheti
Kiderült mennyiért árulja a lakását Bódi Megyer és felesége
Szoros párbaj döntött: könnyek között búcsúzott az Exatlonból a Bajnok csapat tagja
A nyelvtanulás illúziója: Amit eddig hittünk, csupán téves délibáb?
Az autó egy mozgó konfliktuszóna, párkapcsolatok mehetnek rá
Gyászol Zala, meghalt a korábbi népszerű magyar riporter
Ön ma le tudná tenni a jogsit? Kvízünkből kiderül, mennyire van képben a KRESZ-táblákkal
Kísérteties hasonlóság: Lajos herceg fotója felkavarta a rajongókat
Nagy árat fizethet Curtis a kiosztott pofonért
,,A Hold titkai még csak most derülnek ki” – Hátborzongató üzenetet küldött az egykori Apollo-űrhajós
Megvan a tudományos magyarázat: Ez állhat a szúnyoginvázió mögött
A legtöbben rosszul csinálják, pedig a sorrend mindent megváltoztat