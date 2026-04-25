„Engedjenek vissza a családomhoz” – vallomást tett Curtis testvére a bíróságon

Sz. Lajos ártatlannak vallja magát.
2026. április 25., szombat 14:40
Curtis közösségi oldalán közzétette testvére vallomását, amelyet pénteken a bíróság előtt mondott.

Mint ismert, testvérét Sz. Lajost, 2025 áprilisában elsőfokon életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték a 2009-ben eltűnt, majd meggyilkolt MTK-focista, Katzenbach Imre ügyében. A vád szerint a rapper bátyja a gyilkosság egyik elkövetője volt.

Mindenben tartom az álláspontomat, elfáradtam, megtörtem. Öt éve vagyok szigorított fegyházkörülmények között. Minden nap úgy ébredek fel, hogy nem tudom felfogni, miként keveredtem ebbe a teljesen abszurd helyzetbe

 – kezdte a megtörten az elítélt testvér, majd hozzátette, hogy a családját is megviselte az utóbbi öt év gyötrelme.

Az elmúlt öt év a családomat és engem is lelkileg nagyon megviselt, megtört. Öt év alatt teljesen leépültem mentálisan és egészségileg

 – folytatta Curtis testvére, majd arra kérte az ügyészséget, hogy mindent áttekintve az igazságot keressék, és hogy engedjék szabadon őt.

Egyetlen dolgot kérek a tisztelt bíróságtól: mégpedig azt, hogy az ügyben feltárt tények és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az igazságot kutatva, belső meggyőződésüknek megfelelően ítéljenek. Állítsák helyre a megtépázott becsületemet, engedjenek vissza a családomhoz. Hadd élhessem a normális életemet. Kérem a tisztelt bíróságot, hogy mentsenek fel, mert semmilyen bűncselekményt nem követtem el, ártatlan vagyok

 – zárta Széki Lajos.

 

Nyitókép: Tények Archív

