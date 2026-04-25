Megint többet fizetnénk a benzinkutakon, ha nem lenne védett ár

Szombaton a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára továbbra sem változik, ellenben a benzin ára emelkedik bruttó 7 forinttal − számol be a holtankoljak.hu. A piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 661 forint/liter gázolaj: 698 forint/liter

A magyar autósoknak, vállalkozásoknak azonban kevesebbet kell fizetniük. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására ugyanis a kormány március 10-i hatállyal bevezette a védett árat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a

95-ös benzint maximum 595 forint/liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint/liter

áron tankolhatják.