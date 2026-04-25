Megint többet fizetnénk a benzinkutakon, ha nem lenne védett ár

Az üzemanyagok ára bizony elérheti a kritikus 1000 forintot Orbán Viktor szerint, ha a Tisza nyeri a választásokat
A piaci átlagár jelenleg a 95-ös benzin esetében 661, gázolaj esetében 698 forint literenként, a védett árak viszont továbbra is 595, illetve 615 forint.
2026. április 25., szombat 15:42
Szombaton a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára továbbra sem változik, ellenben a benzin ára emelkedik bruttó 7 forinttal − számol be a holtankoljak.hu. A piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 661 forint/liter

gázolaj: 698 forint/liter

A magyar autósoknak, vállalkozásoknak azonban kevesebbet kell fizetniük. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására ugyanis a kormány március 10-i hatállyal bevezette a védett árat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a

95-ös benzint maximum 595 forint/liter,

a gázolajat pedig maximum 615 forint/liter

áron tankolhatják. 

A portál felhívja a figyelmet, hogy a kútoszlopok kijelzőin a piaci árak, a töltőállomások totemoszlopain pedig a védett árak jelennek meg. A kedvezményt a fizetésnél, a jogosultság igazolása után érvényesítik. 

