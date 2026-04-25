Az iráni háború miatt a gyógyszerek ára is brutálisan emelkedhet
Megint többet fizetnénk a benzinkutakon, ha nem lenne védett ár
Szombaton a gázolaj nagykereskedelmi piaci ára továbbra sem változik, ellenben a benzin ára emelkedik bruttó 7 forinttal − számol be a holtankoljak.hu. A piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:
95-ös benzin: 661 forint/liter
gázolaj: 698 forint/liter
A magyar autósoknak, vállalkozásoknak azonban kevesebbet kell fizetniük. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására ugyanis a kormány március 10-i hatállyal bevezette a védett árat. Ennek értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a
95-ös benzint maximum 595 forint/liter,
a gázolajat pedig maximum 615 forint/liter
áron tankolhatják.
A portál felhívja a figyelmet, hogy a kútoszlopok kijelzőin a piaci árak, a töltőállomások totemoszlopain pedig a védett árak jelennek meg. A kedvezményt a fizetésnél, a jogosultság igazolása után érvényesítik.
