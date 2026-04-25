Kiderült egy újabb név, de ki csatlakozik még a Megasztár zsűrijéhez?

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és gyártási igazgatója a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy csütörtöktől kezdve minden nap egy újabb Megasztár zsűritagról hull le a lepel.

Az első nap kiderült, hogy Herceg Erika, aki már egy „régi motoros”, biztosan visszatér az ítészek közé.



Pénteken újabb képek árasztották el a Magasztár közösségi oldalait, ahol a szemfüles követők rájöhettek, hogy Puskás-Dallos Bogi is ott lesz Magyarország egyik legsikeresebb tehetségkutatójának zsűrije között.