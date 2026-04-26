Magyarországot északnyugatról érték el először a csernobili robbanásból származó radioaktív anyagok

Felidézték: negyven évvel ezelőtt, 1986. április 26-án robbanás történt a Csernobil melletti atomerőmű 4-es blokkjában. Egy kísérlet során a reaktor instabillá és irányíthatatlanná vált, a fejlődő hő előbb gőzrobbanást okozott, majd tűz keletkezett. A reaktorban lévő több száz tonna grafit napokon keresztül magas hőmérsékleten égett, és május 6-áig több tonna radioaktív elem került a légkörbe.

A radioaktív anyagok a reaktor égése során kibocsátott apró koromrészecskék, légköri aeroszolok révén tudtak nagyobb távolságokat megtenni, terjedésüket pedig a légköri folyamatok határozták meg - írták az MTI által szemlézett közleményben.

Az elemzés szerint a baleset napján, 1986. április 26-án az általában nyugatias alapáramlás helyett egy Fekete-tenger felett kialakult ciklon szélrendszere a szennyezőanyagot északi irányba szállította, így először a skandináv országokban vették észre a radioaktív anyagok mennyiségének növekedését. Később ez a ciklon elvonult, és április 29-én a térség időjárását már egy mediterrán ciklon határozta meg, amelynek hatására Ukrajna irányából rövidebb úton, egyenesen Közép-Európa felé áramlott a levegő. Május első napjaira Csernobil felett az áramlás északira fordult és felerősödött, így a szennyezés nagyobb területen oszlott el, nagy szerencséjére a sűrűn lakott kijevi térségnek.