Dráma egy etyeki óvodában, azonnal cselekedni kellett
Veszélyre figyelmeztetnek hazánkban, sokakat érint
Vasárnap az erős, több helyen viharos szél felkavarhatja a port, ami a látótávolság csökkenéséhez vezethet - hívta fel a figyelmet a HungaroMet Zrt. vasárnap reggeli veszélyjelzésében.
Azt írták: vasárnap a reggeli óráktól elsősorban az északkeleti országrészben, a Balaton térségében, valamint a hegyekben az északias irányú szelet óránkénti 70-80 kilométer feletti széllökések kísérhetik. Alacsonyabb valószínűséggel északnyugaton is előfordulhatnak óránként 70 kilométeres körüli széllökések. Délutántól fokozatosan veszít erejéből a légmozgás.
Ezért Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár Bereg és Győr-Moson-Sopron vármegyékben
elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben széllökés veszélye miatt vasárnap éjfélig.
