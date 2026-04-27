Magyar bűnözőt tepertek le a rendőrök egy külföldi áruházban, hihetetlen részletek derültek ki
A közlemény szerint a nyomozó irodát a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság kereste meg, hogy segítséget kérjen egy három évvel ezelőtt megszökött férfi felkutatásában.
A férfi ellen hét belföldi és három európai elfogatóparancsot adta ki: csalás miatt kereste az egri, a szekszárdi és a veszprémi törvényszék, a Fővárosi Törvényszék pedig csalás és garázdaság miatt adott ki ellene elfogatóparancsot.
Valamennyi ügyben letöltendő börtönbüntetés várt rá, összesen hét év, de a férfi megszökött, és nem vonult be a börtönbe, három éve elérhetetlenné vált a hatóságok számára.
A több egység részvételével lezajlott művelet során végül április 20-án Oldenburgban, egy áruházban fogták el a férfit - tették hozzá. A német rendőrök a férfit őrizetbe vették, átadásáról a későbbiekben döntenek - áll a közleményben.
Forrás: MTI
