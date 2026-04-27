Megállt az utasokkal egy személyvonat az éjszaka közepén Győrnél, rettenetes dolog áll a háttérben

Megrázó esetről adott tájékoztatást hétfőre virradó éjjel a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófavédelem a hivatalos oldalán.

Mint közölték, embert gázolt egy vonat Győr külvárosában, a Győri út melletti szakaszon, a Sorompó utca közelében.

A szerelvényen öt utas tartózkodott, értük mentesítő járatot küldtek, hogy tovább tudjanak utazni. Az átszállást a város hivatásos tűzoltói segítették.

