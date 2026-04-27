Nagyszabású munkálatok zajlanak Budapest mellett, valami egészen új épül
MyRA Park M3 névre hallgat az az épülő bevásárlóközpont, amely Budapesttől nem messze, az M3-as autópálya bagi lehajtójánál kezdett el kiemelkedni a földből.
A Magyar Építők a napokban számolt be róla, hogy a projekt nagyot lépett előre, hiszen sikerült finanszírozási megállapodást kötni egy magyar ingatlanfejlesztő cégcsoporttal.
Mint részletezték, egy közel 6000 négyzetméter alapterületű strip mall tipusú pláza fog elkészülni, de összesen 8500 négyzetméternyi kiskereskedelmi területet alakítanak ki több mint tíz üzlet számára. A látogatók számára 275 parkolóhelyet is létrehoznak.
Az új komplexum egyszerre szolgálhatja majd ki az országon áthaladó forgalmat, valamint az Aszód vonzáskörzetében élőket.
A fejlesztés 2025 végén indult, és várhatóan 2026 utolsó negyedévében adják át.
A nyitókép illusztráció: Tények archív
