Nagyszabású munkálatok zajlanak Budapest mellett, valami egészen új épül

Nagyszabású munkálatok zajlanak Budapest mellett, valami egészen új épül
Ha elkészül, rendkívül látványos és forgalmas lesz.
2026. április 27., hétfő 10:51
MyRA Park M3 névre hallgat az az épülő bevásárlóközpont, amely Budapesttől nem messze, az M3-as autópálya bagi lehajtójánál kezdett el kiemelkedni a földből.

A Magyar Építők a napokban számolt be róla, hogy a projekt nagyot lépett előre, hiszen sikerült finanszírozási megállapodást kötni egy magyar ingatlanfejlesztő cégcsoporttal.

Mint részletezték, egy közel 6000 négyzetméter alapterületű strip mall tipusú pláza fog elkészülni, de összesen 8500 négyzetméternyi kiskereskedelmi területet alakítanak ki több mint tíz üzlet számára. A látogatók számára 275 parkolóhelyet is létrehoznak.

Az M3-as autópálya csomópontja Mogyoródnál, néhány kilométerre az új pláza helyétől (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Az új komplexum egyszerre szolgálhatja majd ki az országon áthaladó forgalmat, valamint az Aszód vonzáskörzetében élőket. 

A fejlesztés 2025 végén indult, és várhatóan 2026 utolsó negyedévében adják át. 

