Meghalt Földes Imre

A szombaton elhunyt Földes Imre a magyar zenetörténet-oktatás és ismeretterjesztés nagy hatású személyisége volt - olvasható az intézmény honlapján.

Földes Imre 1934. március 8-án született Budapesten. Zongoratanulmányait a Goldmark Zeneiskolában kezdte 1943-ban, 1949 és 1955 között a budapesti Zenei Gimnázium és Zeneművészeti Szakiskola zeneszerzés szakán tanult, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés szakán végzett Viski János növendékeként 1960-ban.