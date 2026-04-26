Napi cuki: videón a győri állatkert újszülött dromedárja

A héten sem maradtunk bébiboom nélkül. Alexa és a szőke hercegének nászából született kis dromedár lányt már ti is láthatjátok, ha figyelmesen jártok a játszótér melletti kifutójuknál

- áll a Zoo Győr hivatalos Facebook-bejegyzésében.



Érdekesség, hogy az anyuka 14-15 hónap vemhességi idő után egy csikót hoz a világra. Csődörből, kancákból és csikóikból álló csoportokban élnek.

A csikók nagyjából egyéves korukig szopnak, és 3-4 éves korukban válnak ivaréretté.