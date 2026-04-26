Leomlott egy társasház tetőszerkezete, egy járókelő belehalt a sérüléseibe
Elszakadt a "katapult" kábele, videón a pénteki hátborzongató baleset
Négy ember, köztük két gyermek sérült meg Spanyolországban pénteken, miután egy katapult nevű játék egyik kábele elszakadt, így lezuhant a földre.
A drámai eset Sevillában történt egy vidámparkban, az érintettek ismerősei lentről videózták a hátborzongató jelenetet.
A helyszínre mentők is érkeztek, akik ellátták a sérülteket. Két embert kórházba is szállítottak.
A rendőrség vizsgálatot indított.
+Ez is érdekelheti
