Elszakadt a "katapult" kábele, videón a pénteki hátborzongató baleset

Négy ember, köztük két gyermek sérült meg Spanyolországban pénteken, miután egy katapult nevű játék egyik kábele elszakadt, így lezuhant a földre.

A drámai eset Sevillában történt egy vidámparkban, az érintettek ismerősei lentről videózták a hátborzongató jelenetet.



A helyszínre mentők is érkeztek, akik ellátták a sérülteket. Két embert kórházba is szállítottak.

A rendőrség vizsgálatot indított.