Többen meghaltak a Gázai övezetben izraeli légicsapásokban

Az orvosok szerint az izraeli erők által végrehajtott légitámadás egy embert ölt meg al-Mugraka központi település közelében, míg az izraeli tűzérség és harckocsik támadásában két másik embert vesztette életét Gázaváros közelében - számolt be róla az MTI.

Egy másik incidens során az izraeli erők lelőttek és megöltek egy 40 éves nőt Hán Juniszban, a terület déli részén - számoltak be egészségügyi tisztviselők. Az izraeli hadsereg közölte, nincs tudomása arról, hogy csapataik vasárnap, a jelentett incidens idején támadást hajtottak volna végre abban a térségben.

Az izraeli hadsereg azt is közölte, hogy vizsgálja a többi jelentett támadást. Ettől függetlenül tájékoztatott arról, hogy péntek óta a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet több fegyveresét is megölték Gázában.

A tavaly októberben kötött tűzszünet ellenére folyamatos az erőszak a Gázai övezetben. Izrael szinte naponta támadást indít palesztin terroristák ellen. Helyi orvosok szerint a tűzszüneti megállapodás hatálybalépése óta legalább 800 palesztin halt meg, míg Izrael szerint a fegyveresek ugyanebben az időszakban négy katonáját ölték meg. Izrael és a Hamász egymást vádolja a tűzszünet megsértésével.



