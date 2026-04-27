Drámai tűzvész pusztított egy faluban, egész utcák égtek porrá egyetlen este alatt

Több száz embernek kellett menekülnie.
2026. április 27., hétfő 10:34
Súlyos tűzeset pusztított a romániai Soveja településen, ahol egyetlen udvarból kiinduló tűz rövid idő alatt egész utcákat emésztett fel. A tragédia következtében több száz ember kényszerült elhagyni otthonát.

A MASZOL hétfői beszámolója szerint a lángok egy idős nő udvarán csaptak fel, majd a viharos szél miatt percek alatt továbbterjedtek. Kezdetben 11 házat érintett a tűz, de a helyzet gyorsan súlyosbodott, végül összesen 32 lakóház vált a lángok martalékává.

Több mint 300 embert evakuáltak. A beavatkozás hatalmas erőket mozgatott meg: több száz tűzoltó, rendőr és csendőr dolgozott a helyszínen, miközben a munkát időszakos vízhiány is nehezítette.


A település vezetése ideiglenes megoldásokkal próbál segíteni az otthonukat elvesztőknek. A polgármester ígérete szerint azok számára, akik nem tudnak rokonokhoz költözni, szállást biztosítanak a környék panzióiban.

A tüzet végül vasárnap este sikerült megfékezni, de a pusztítás mértéke jelentős. Többen pánikrohamot kaptak, egy fiatal pedig megsérült a kezén.

A kormány támogatást fog nyújtani a szerencsétlenség által sújtott családoknak


- jelentette be Ilie Boojan miniszterelnök. Hozzátette, hogy az érintettek ideiglenes ellátását már biztosították, és hamarosan döntés születik a pénzügyi segítségről is. A következő napokban felmérik a károkat, és ennek alapján határozzák meg a további támogatás mértékét.

 

