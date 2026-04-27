Drámai tűzvész pusztított egy faluban, egész utcák égtek porrá egyetlen este alatt
Súlyos tűzeset pusztított a romániai Soveja településen, ahol egyetlen udvarból kiinduló tűz rövid idő alatt egész utcákat emésztett fel. A tragédia következtében több száz ember kényszerült elhagyni otthonát.
A MASZOL hétfői beszámolója szerint a lángok egy idős nő udvarán csaptak fel, majd a viharos szél miatt percek alatt továbbterjedtek. Kezdetben 11 házat érintett a tűz, de a helyzet gyorsan súlyosbodott, végül összesen 32 lakóház vált a lángok martalékává.
Több mint 300 embert evakuáltak. A beavatkozás hatalmas erőket mozgatott meg: több száz tűzoltó, rendőr és csendőr dolgozott a helyszínen, miközben a munkát időszakos vízhiány is nehezítette.
A település vezetése ideiglenes megoldásokkal próbál segíteni az otthonukat elvesztőknek. A polgármester ígérete szerint azok számára, akik nem tudnak rokonokhoz költözni, szállást biztosítanak a környék panzióiban.
A tüzet végül vasárnap este sikerült megfékezni, de a pusztítás mértéke jelentős. Többen pánikrohamot kaptak, egy fiatal pedig megsérült a kezén.
A kormány támogatást fog nyújtani a szerencsétlenség által sújtott családoknak
- jelentette be Ilie Boojan miniszterelnök. Hozzátette, hogy az érintettek ideiglenes ellátását már biztosították, és hamarosan döntés születik a pénzügyi segítségről is. A következő napokban felmérik a károkat, és ennek alapján határozzák meg a további támogatás mértékét.
+Ez is érdekelheti
Kalóztámadás ért egy teherhajót Szomália közelében
Magyar bűnözőt tepertek le a rendőrök egy külföldi áruházban, hihetetlen részletek derültek ki
Texasban halálos áldozatokat is követelt a tornádó
Vád alá helyezik hétfőn a Donald Trump részvételével tartott gálavacsora helyszínén lövöldöző férfit
Tovább növekedett az erdő- és bozóttüzek kiterjedése az egyesült államokbeli Georgia államban
Leomlott egy társasház tetőszerkezete, egy járókelő belehalt a sérüléseibe
Lezárták a népszerű dunai rakpartot, tűzszerészek lepték el a környéket
Többen meghaltak a Gázai övezetben izraeli légicsapásokban
Kolumbiában többen meghaltak egy bombamerényletben az ország délnyugati részén
Elszakadt a "katapult" kábele, videón a pénteki hátborzongató baleset
Elindult a Progressz MSZ-34 teherűrhajó a Nemzetközi Űrállomásra