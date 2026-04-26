"Ismét apa lettem!" - Szabó Ádám ledobta a bombahírt
Lehullt a lepel, ő a Megasztár negyedik zsűritagja
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és gyártási igazgatója a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy csütörtöktől kezdve minden nap egy újabb Megasztár zsűritagról hull le a lepel.
Az első nap kiderült, hogy Herceg Erika, aki már egy „régi motoros”, biztosan visszatér az ítészek közé.
Pénteken újabb képek árasztották el a Megasztár közösségi oldalait, ahol a szemfüles követők rájöhettek, hogy Puskás-Dallos Bogi is ott lesz Magyarország egyik legsikeresebb tehetségkutatójának zsűrije között.
A harmadik zsűritagra szombaton derült fény, aki szintén egy visszatérő, ráadásul a korábbi évad győztesének mestere: Marics Peti. Lengyel Johannával megnyerték a tavalyi szériát.
Vasárnap viszont leleplezték a műsor negyedik, egyben utolsó ítészét is, akire biztosan nem számítottak a nézők. Korábban szerepelt már Lissák Laura oldalán a Dancing with the Stars-ban, illetve társműsorvezetőként debütált a Zsákbamacskában.
T. Danny, azaz Telegdy Dániel az utóbbi időben nyíltan beszélt függőségéről, a droggal való problémáiról, melyek letérítették a médiában elkezdett útjáról.
Most azonban a gyógyulás mellett lehetősége van bizonyítani saját magának és a közönségének is.
Nyitókép: TV2 Megasztár
