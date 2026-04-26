Lezárták a népszerű dunai rakpartot, tűzszerészek lepték el a környéket

A rendőrség lezárta a Szlovák Nemzeti Felkelés (SNP) hídjának közelében található Razúsovo rakpartot a Dunánál, azt követően, hogy előbbi közelében egy „ismeretlen tárgyat” találtak Szlovákiában - számolt be róla vasárnap a Paraméter.

Michal Szeiff, a Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője, a lapnak kiemelte, hogy a terület a gyalogos és az autós forgalom előtt is le van zárva, a helyszínre pedig egy tűzszerész is érkezett.

Szeiff egyben kiemelte, hogy a rendőrség arra kéri a lakosságot, kerüljék el az érintett területet és mindenképp tartsák be a helyszínen tartózkodó egységek utasításait, akik jelenleg „a polgárok életének és egészségének védelmére irányuló szükséges intézkedéseket végzik.”

A szóvivő zárásként arra is kitért, hogy a rendőrség akkor szolgál majd további információval, ha azt a helyzet lehetővé teszi.



