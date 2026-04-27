Rendkívüli riadó a Dunaújvárosi Egyetemen: Hajtóvadászatot indítottak
Pest vármegyei horror: A nyílt utcán ölt a rettegett elkövető
A Pest Vármegyei Főügyészség hétfői közleménye szerint arra lett figyelmes egy férfi 2025. december 1-jén reggel, hogy egy kutya elvitte a csirkéjét.
A gazda ezért a keverék eb után eredt. Előbb kivette a szájából a baromfit, majd a játszani akaró kutyát a hátsó lábainál fogva megragadta, többször a beton villanyoszlopnak verte, majd eldobta.
Itt még nem volt vége, ugyanis amikor a férfi látta, hogy a csirkéje elpusztult, visszament az eszméletlen négylábúhoz, néhányszor megtaposta, majd újra az oszlopnak csapta.
A kutya olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy esélye sem volt az életben maradásra.
A Ceglédi Járási Ügyészség a férfit minősített állatkínzással vádolja, ezért végrehajtandó szabadságvesztéssel és közügyektől eltiltással sújtaná.
A nyitókép illusztráció: Tények archív
+Ez is érdekelheti
