Rendkívüli riadó a Dunaújvárosi Egyetemen: Hajtóvadászatot indítottak

Szokatlan eset miatt kellett kiüríteni a Dunaújvárosi Egyetem egyik épületét, miután valaki szándékosan működésbe hozta a tűzriasztó rendszert. A hatóságok most egy nőt keresnek, akit biztonsági kamerák rögzítettek.

A police.hu hétfői közlése szerint az eset 2026. március 25-én történt a Táncsics Mihály utcai épületben. A riasztás miatt az intézményt ki kellett üríteni.

A rendőrség közveszéllyel fenyegetés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. A nyomozás során kiderült, hogy a felvételeken látható nő hozhatta működésbe a rendszert.

A hatóságok most a lakosság segítségét kérik az azonosításához.