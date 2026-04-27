Dunaújváros
Rendkívüli riadó a Dunaújvárosi Egyetemen: Hajtóvadászatot indítottak

Rendkívüli riadó a Dunaújvárosi Egyetemen: Hajtóvadászatot indítottak
Kamerafelvételek alapján keresik az ismeretlen elkövetőt.
2026. április 27., hétfő 14:07
Szokatlan eset miatt kellett kiüríteni a Dunaújvárosi Egyetem egyik épületét, miután valaki szándékosan működésbe hozta a tűzriasztó rendszert. A hatóságok most egy nőt keresnek, akit biztonsági kamerák rögzítettek.

A police.hu hétfői közlése szerint az eset 2026. március 25-én történt a Táncsics Mihály utcai épületben. A riasztás miatt az intézményt ki kellett üríteni.

A rendőrség közveszéllyel fenyegetés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. A nyomozás során kiderült, hogy a felvételeken látható nő hozhatta működésbe a rendszert.

A hatóságok most a lakosság segítségét kérik az azonosításához.

Kérjük, hogy aki a képeken látható nőt felismeri, vagy információja van a tartózkodási helyéről, jelentkezzen személyesen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon vagy hívja a 06-25/510-510-es telefonszámot

-    írták. Bejelentést emellett a 112-es segélyhívón, vagy akár névtelenül is lehet tenni a Telefontanú zöldszámán.

A nyitókép illusztráció: Dunaújvárosi Egyetem Facebook-oldala

 

