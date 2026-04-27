Kalóztámadás ért egy teherhajót Szomália közelében
Az incidens a közlemény szerint a szomáliai Garacadtól 6 tengeri mérföldre északkeletre történt. Az UKMTO a jelentések alapján kalóztámadásnak nevezte a történteket, de további részleteket nem osztott meg.
A vasárnapi incidens során sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
Az UKMTO szombaton már kiadott egy szomáliai vizeken elfoglalt másik tartályhajóval kapcsolatos figyelmeztetést is. A jelentés szerint április 21-én a szomáliai Mareeyo partjai közelében kedden vették át kalózok az irányítást a hajó felett.
A BBC-nek nyilatkozó több biztonsági illetékes szerint április 22-én szintén kalózok térítették el a Honour 25 olajszállító tartályhajót is, amely 17 fős legénységgel a szomáliai partok közelében hajózott.
Médiahírek szerint a tartályhajó eredetileg a szomáliai fővárosba, Mogadishuba tartott 18 500 hordó olajjal a fedélzetén, amikor hat fegyveres férfi elfoglalta.
A kalózok kezére került a hajó, amelynek legénysége 10 pakisztáni, 4 indonéz, egy indiai, egy srí lankai és egy mianmari állampolgárból állt, Szomália északnyugati partjai közelében horgonyzott le - írta a BBC News.
A korábban a tengeri biztonságot súlyosan fenyegető szomáliai kalózkodás az elmúlt évtizedben jelentősen visszaszorult, ezért a közelmúltbeli incidensek ismét aggodalmat keltettek.
A brit ügynökség, amely a brit kormány és nemzetközi partnerei megbízásából figyelemmel kíséri a térséget, óvatosságra intette a szomáliai vizeken áthaladókat a kalóztevékenység fokozódó veszélye miatt.
