Kalóztámadás ért egy teherhajót Szomália közelében

Kalóztámadás ért egy teherhajót Szomália közelében
Jogosulatlan személyek átvették az irányítást egy teherhajó felett, és átirányították szomáliai területi vizekre - közölte az MTI a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálatának (UKMTO), vasárnap éjjeli közleményét, amely a térségben egy héten belül történt több incidens miatt a kalóztámadások fokozódó veszélyére hívta fel a figyelmet.
2026. április 27., hétfő 14:30
Az incidens a közlemény szerint a szomáliai Garacadtól 6 tengeri mérföldre északkeletre történt. Az UKMTO a jelentések alapján kalóztámadásnak nevezte a történteket, de további részleteket nem osztott meg.

A vasárnapi incidens során sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.

Az UKMTO szombaton már kiadott egy szomáliai vizeken elfoglalt másik tartályhajóval kapcsolatos figyelmeztetést is. A jelentés szerint április 21-én a szomáliai Mareeyo partjai közelében kedden vették át kalózok az irányítást a hajó felett.


A BBC-nek nyilatkozó több biztonsági illetékes szerint április 22-én szintén kalózok térítették el a Honour 25 olajszállító tartályhajót is, amely 17 fős legénységgel a szomáliai partok közelében hajózott.

Médiahírek szerint a tartályhajó eredetileg a szomáliai fővárosba, Mogadishuba tartott 18 500 hordó olajjal a fedélzetén, amikor hat fegyveres férfi elfoglalta.

A kalózok kezére került a hajó, amelynek legénysége 10 pakisztáni, 4 indonéz, egy indiai, egy srí lankai és egy mianmari állampolgárból állt, Szomália északnyugati partjai közelében horgonyzott le - írta a BBC News.


A korábban a tengeri biztonságot súlyosan fenyegető szomáliai kalózkodás az elmúlt évtizedben jelentősen visszaszorult, ezért a közelmúltbeli incidensek ismét aggodalmat keltettek.

A brit ügynökség, amely a brit kormány és nemzetközi partnerei megbízásából figyelemmel kíséri a térséget, óvatosságra intette a szomáliai vizeken áthaladókat a kalóztevékenység fokozódó veszélye miatt.

 

