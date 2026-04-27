Kalóztámadás ért egy teherhajót Szomália közelében

Az incidens a közlemény szerint a szomáliai Garacadtól 6 tengeri mérföldre északkeletre történt. Az UKMTO a jelentések alapján kalóztámadásnak nevezte a történteket, de további részleteket nem osztott meg.

A vasárnapi incidens során sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.

Az UKMTO szombaton már kiadott egy szomáliai vizeken elfoglalt másik tartályhajóval kapcsolatos figyelmeztetést is. A jelentés szerint április 21-én a szomáliai Mareeyo partjai közelében kedden vették át kalózok az irányítást a hajó felett.

A BBC-nek nyilatkozó több biztonsági illetékes szerint április 22-én szintén kalózok térítették el a Honour 25 olajszállító tartályhajót is, amely 17 fős legénységgel a szomáliai partok közelében hajózott.