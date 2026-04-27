Tovább növekedett az erdő- és bozóttüzek kiterjedése az egyesült államokbeli Georgia államban

Az Egyesült Államokban Georgia állam déli részén tovább növekedett az erdő- és bozóttüzek kiterjedése - közölték helyi illetékesek vasárnap.
2026. április 27., hétfő 08:19
A legsúlyosabb helyzet Florida államhatárának közelében Brantley megyében alakult ki, ahol a közeli autóútról "Highway 82"-nek elnevezett tűz területe szombatról vasárnapra megduplázódott, és meghaladta a 80 négyzetkilométert - közölte Joey Cason, a megye adminisztratív vezetője.

A veszélyeztetett területen élőket arra szólították fel, hogy hagyják el otthonukat, kitelepítésről is intézkedtek.


Brantley megyében április 20-a óta csaknem kilencven lakóépület semmisült meg a tűzben, amelynek csupán hét százalékát sikerült körbehatárolni.

Az oltást nehezíti az erős szél, valamint a régóta húzódó szárazság.

Az erdő- és bozóttüzek Georgia állam mellett érintik Florida északi térségét.

Forrás: MTI

 

