Családi tragédia az erdőben: vadászfegyverrel lőtte meg apját egy fiatal férfi

A rendőrség a tettest őrizetbe vette.
2026. április 27., hétfő 14:55
Súlyos incidens rázta meg a romániai Borșa környékét, ahol egy erdei területen egy 26 éves férfi vadászfegyverrel megsebesítette saját édesapját – számolt be hétfőn a Maszol.

A 62 éves férfit kórházba szállították, miután lövés érte. A rendőrséget szemtanúk értesítették a történtekről.

A lövést az áldozat fia adta le, feltehetően véletlenül. A fiatal férfit őrizetbe vették, és kiderült, hogy nem rendelkezett engedéllyel a fegyver birtoklására és használatára.

 

A helyszínen tartózkodók elmondása szerint apa és fia nem vadászni indult az erdőbe, hanem szarvasagancsokat kerestek, amikor a baleset történt.

Az ügyben családon belüli erőszak, a fegyver- és lőszertartás szabályainak megsértése, valamint engedély nélküli fegyverhasználat miatt indult büntetőeljárás.

