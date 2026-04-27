Kalóztámadás ért egy teherhajót Szomália közelében
Családi tragédia az erdőben: vadászfegyverrel lőtte meg apját egy fiatal férfi
Súlyos incidens rázta meg a romániai Borșa környékét, ahol egy erdei területen egy 26 éves férfi vadászfegyverrel megsebesítette saját édesapját – számolt be hétfőn a Maszol.
A 62 éves férfit kórházba szállították, miután lövés érte. A rendőrséget szemtanúk értesítették a történtekről.
A lövést az áldozat fia adta le, feltehetően véletlenül. A fiatal férfit őrizetbe vették, és kiderült, hogy nem rendelkezett engedéllyel a fegyver birtoklására és használatára.
A helyszínen tartózkodók elmondása szerint apa és fia nem vadászni indult az erdőbe, hanem szarvasagancsokat kerestek, amikor a baleset történt.
Az ügyben családon belüli erőszak, a fegyver- és lőszertartás szabályainak megsértése, valamint engedély nélküli fegyverhasználat miatt indult büntetőeljárás.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
Drámai tűzvész pusztított egy faluban, egész utcák égtek porrá egyetlen este alatt
Magyar bűnözőt tepertek le a rendőrök egy külföldi áruházban, hihetetlen részletek derültek ki
Texasban halálos áldozatokat is követelt a tornádó
Vád alá helyezik hétfőn a Donald Trump részvételével tartott gálavacsora helyszínén lövöldöző férfit
Tovább növekedett az erdő- és bozóttüzek kiterjedése az egyesült államokbeli Georgia államban
Leomlott egy társasház tetőszerkezete, egy járókelő belehalt a sérüléseibe
Lezárták a népszerű dunai rakpartot, tűzszerészek lepték el a környéket
Többen meghaltak a Gázai övezetben izraeli légicsapásokban
Kolumbiában többen meghaltak egy bombamerényletben az ország délnyugati részén
Elszakadt a "katapult" kábele, videón a pénteki hátborzongató baleset
Elindult a Progressz MSZ-34 teherűrhajó a Nemzetközi Űrállomásra