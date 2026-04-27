Meghalt az ígéretes fiatal tehetség, Márkus Péter

A PVSK-Panthers Pécs férfi kosárlabdacsapata osztotta meg Facebook-oldalán a megrendítő hírt, hogy 19 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt csapatuk játékosa, Márkus Péter.

A kosárlabda-szövetség honlapja szerint a tehetséges sportoló utoljára egy december 19-ei mérkőzésen húzhatta magára a csapat mezét.

Hatalmas szíve és küzdeni akarása példa értékű volt mindannyiunk számára, emlékét örökre megőrizzük! Őszinte részvétünket szeretnénk kifejezni Péter családjának, barátainak, csapattársainak!

– zárták a bejegyzést.