Pest vármegyei horror: A nyílt utcán ölt a rettegett elkövető
Meghalt az ígéretes fiatal tehetség, Márkus Péter
A PVSK-Panthers Pécs férfi kosárlabdacsapata osztotta meg Facebook-oldalán a megrendítő hírt, hogy 19 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt csapatuk játékosa, Márkus Péter.
A kosárlabda-szövetség honlapja szerint a tehetséges sportoló utoljára egy december 19-ei mérkőzésen húzhatta magára a csapat mezét.
Hatalmas szíve és küzdeni akarása példa értékű volt mindannyiunk számára, emlékét örökre megőrizzük! Őszinte részvétünket szeretnénk kifejezni Péter családjának, barátainak, csapattársainak!
– zárták a bejegyzést.
+Ez is érdekelheti
Rendkívüli riadó a Dunaújvárosi Egyetemen: Hajtóvadászatot indítottak
Kijöttek a hivatalos becslések: Ez vár sok magyarra a következő hónapokban
Különös tilalom lép életbe Győr-Moson-Sopronban – szabálymódosítás mellett döntött a szövetség
Buszmegállóban esett össze egy férfi, kollégái küzdöttek az életéért
Meghalt Mészely László
Megállt az utasokkal egy személyvonat az éjszaka közepén Győrnél, rettenetes dolog áll a háttérben
Hátborzongató eset: női holttestet találtak a komáromi Monostori-erdőben
Nagyszabású munkálatok zajlanak Budapest mellett, valami egészen új épül
Hajmeresztő jelenetek Szombathelyen: egy pillanat alatt életveszélybe kerültek többen
Megdöbbentő adatokat mértek Északkelet-Magyarországon kora reggel, ránk rúgták az ajtót a mínuszok
Közleményt adott ki a NAV, ez most rengeteg embert érint