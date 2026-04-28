„Elmondok egy hatalmas titkot…” – Üzenetével sokkolta rajongóit Vastag Csaba
Erre senki nem számított.
2026. április 28., kedd 11:37
Eddig nem hallott részleteket osztott meg zenei pályájáról és alkotói folyamatáról Vastag Csaba hétfőn a Facebook-oldalán.

Az énekes már a bejegyzés elején sejtelmesen fogalmazott, majd kifejtette, hogy a stúdiómunka sosem állt igazán közel hozzá.

Elmondok egy hatalmas titkot. Soha nem szerettem a stúdió munkát. Mert az irreális maximalizmusunk miatt a legtöbb dalunkat soha nem is fejeztük be

-    kezdte gondolatait.


A vallomásból az is kiderül, hogy számára mindig a közönséggel megélt élmények jelentették az igazi értéket.

Mindig is sokkal jobban hittem a személyesen megélt közös pillanatokban. A koncertekben ...

– fogalmazott.

Most azonban fordulóponthoz érkezett. A bejegyzés szerint új szemlélettel tekint az alkotásra, és végre megtalálta azt, amit eddig hiányolt.

Most viszont úgy érzem, végre van értelme annak, hogy órákat töltök itt. Mert találtunk valamit, ami Meghatározó, Őszinte és Igaz

-    zárta a posztját.

Nyitókép: Vastag Csaba Facebook-oldala

 

