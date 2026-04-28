Horror Szigetújfaluban: Egy bejelentés után ellepték a Duna-partot az egyenruhások
Lövöldözés robbant ki a nyílt utcán Kecskeméten, elszabadult a pokol
Intézkedni akartak a rendőrök egy út mellett várakozó autó vezetőjével és két utasával szemben április 23-án este Kecskeméten – áll a Központi Nyomozó Főügyészség keddi közleményében.
Amikor a sofőr észrevette a közelítő hivatalos személyeket, beindította a kocsit, majd minden felszólítás ellenére elkezdett feléjük hajtani. Az egyenruhásoknak el kellett ugraniuk, hogy el ne üssék őket.
Az egyik rendőr háromszor rálőtt az autó kerekére, de tovább tudott vele hajtani az ámokfutó. Amikor a kocsi rövid időre elakadt, a járőrök meg tudták közelíteni, de ekkor újra megpróbálta elgázolni őket a sofőr.
A lövések végül megállásra kényszerítették az őrült autóst, aki bicskát tartott a kezében, amikor kiszállították és megbilincselték. A kocsiban még kis mennyiségű drogot is találtak az egyenruhások.
Hivatalos személy elleni erőszak, közúti veszélyeztetés, eltiltás hatálya alatti vezetés és csekély mennyiségű kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és indítványozták letartóztatását, amelyet a bíróság aztán el is rendelt.
