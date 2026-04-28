Lövöldözés robbant ki a nyílt utcán Kecskeméten, elszabadult a pokol
Megpróbálták elgázolni a rendőröket, akik lövésekkel válaszoltak. A bíróság elrendelte az ámokfutó letartóztatását.
2026. április 28., kedd 12:36
Intézkedni akartak a rendőrök egy út mellett várakozó autó vezetőjével és két utasával szemben április 23-án este Kecskeméten – áll a Központi Nyomozó Főügyészség keddi közleményében.

Amikor a sofőr észrevette a közelítő hivatalos személyeket, beindította a kocsit, majd minden felszólítás ellenére elkezdett feléjük hajtani. Az egyenruhásoknak el kellett ugraniuk, hogy el ne üssék őket.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Az egyik rendőr háromszor rálőtt az autó kerekére, de tovább tudott vele hajtani az ámokfutó. Amikor a kocsi rövid időre elakadt, a járőrök meg tudták közelíteni, de ekkor újra megpróbálta elgázolni őket a sofőr.

A lövések végül megállásra kényszerítették az őrült autóst, aki bicskát tartott a kezében, amikor kiszállították és megbilincselték. A kocsiban még kis mennyiségű drogot is találtak az egyenruhások. 

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Hivatalos személy elleni erőszak, közúti veszélyeztetés, eltiltás hatálya alatti vezetés és csekély mennyiségű kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és indítványozták letartóztatását, amelyet a bíróság aztán el is rendelt.

 

