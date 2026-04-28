Lövöldözés robbant ki a nyílt utcán Kecskeméten, elszabadult a pokol

Intézkedni akartak a rendőrök egy út mellett várakozó autó vezetőjével és két utasával szemben április 23-án este Kecskeméten – áll a Központi Nyomozó Főügyészség keddi közleményében.

Amikor a sofőr észrevette a közelítő hivatalos személyeket, beindította a kocsit, majd minden felszólítás ellenére elkezdett feléjük hajtani. Az egyenruhásoknak el kellett ugraniuk, hogy el ne üssék őket.

Az egyik rendőr háromszor rálőtt az autó kerekére, de tovább tudott vele hajtani az ámokfutó. Amikor a kocsi rövid időre elakadt, a járőrök meg tudták közelíteni, de ekkor újra megpróbálta elgázolni őket a sofőr.