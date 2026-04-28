Veszélyes élelmiszert hívtak vissza, hányást és lázat is okozhat

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Listeria monocytogenes (liszéria) szennyezettséget mutattak ki Kínából származó, hűtött, csomagolt enoki gomba termékben. A gomba alapú élelmiszertermékből hazánkba is szállítottak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett), melyek az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt enoki gomba tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

Az érintett termék adatai az alábbiak (enoki gomba):

• A termék megnevezése: ENOKI Mushroom Green Box Limited

Kiszerelés: 100 g

Tételszám: G22029

Exportőr: Jianghua Hongfu Huafayuan Agriculture Co., Ltd. (Kína)

Előállító: MX FRUIT&VEGETABLE(M) SDN.BHD (Malajzia)

Holland importőr: Asia Express Food B.V.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

Tájékoztató jellegű kép a termékről: