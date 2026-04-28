Veszélyes élelmiszert hívtak vissza, hányást és lázat is okozhat

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Listeria monocytogenes (liszéria) szennyezettséget mutattak ki Kínából származó, hűtött, csomagolt enoki gomba termékben. A gomba alapú élelmiszertermékből hazánkba is szállítottak.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett), melyek az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt enoki gomba tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.
Az érintett termék adatai az alábbiak (enoki gomba):
- • A termék megnevezése: ENOKI Mushroom Green Box Limited
- Kiszerelés: 100 g
- Tételszám: G22029
- Exportőr: Jianghua Hongfu Huafayuan Agriculture Co., Ltd. (Kína)
- Előállító: MX FRUIT&VEGETABLE(M) SDN.BHD (Malajzia)
- Holland importőr: Asia Express Food B.V.
- Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.
Tájékoztató jellegű kép a termékről:
A hatóság kéri a vásárlókat, hogy
amennyiben a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező termékből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!
Magyarországon az enoki gomba (téli fülőke) elsősorban a nagyobb ázsiai élelmiszerüzletekben, specializált delikátesz boltokban és bizonyos online szupermarketekben érhető el friss vagy konzerv formában. Fontos, hogy a visszahívással csak a hatóság által megadott termék érintett.
Alattomos túlélő ez az élősködő baktérium
A Listeria monocytogenes rendkívül ellenálló környezeti feltételekkel szemben – olyan helyzetekben is életben marad és szaporodik, ahol sok más baktérium már nem. Hűtve tartott füstölt halakban a számára támogató környezetben különösen gyorsan képes elszaporodni, főként, ha a terméket hosszabb ideig tárolják. Elpusztításához magas hőkezelés szükséges és a tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szemben is részben ellenálló.
A fotó illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
„Elmondok egy hatalmas titkot…” – Üzenetével sokkolta rajongóit Vastag Csaba
Luxuskastélyból a börtönbe: lebukott a milliárdos
Újra a luxusért küzdenek a Bajnokok és a Kihívók
Meghalt Földes Imre
Lehullt a lepel, ő a Megasztár negyedik zsűritagja
"Ismét apa lettem!" - Szabó Ádám ledobta a bombahírt
Kétségbevonhatatlan fotó! Apa lesz a fiatal magyar énekes
Napi cuki: videón a győri állatkert újszülött dromedárja
Kiderült egy újabb név, de ki csatlakozik még a Megasztár zsűrijéhez?
„Engedjenek vissza a családomhoz” – vallomást tett Curtis testvére a bíróságon
Kiderült mennyiért árulja a lakását Bódi Megyer és felesége