A felhők felett, elképesztő körülmények között szülte meg gyermekét egy édesanya

Egészséges kislány jött a világra.
2026. április 28., kedd 15:11
Szinte hihetetlen jelenetek játszódtak le egy Delta Air Lines járatán, amikor egy amerikai nő a levegőben, a leszállás előtt hozta világra gyermekét – számolt be kedden a BILD. A DL478-as járat Atlanta városából tartott Portland felé, amikor az utas, Ashley Blair alig fél órával a landolás előtt vajúdni kezdett.

A fedélzeten nem volt szüléshez szükséges felszerelés, ám a szerencse közbeszólt: két mentős, akik utasként tartózkodtak a gépen, azonnal segítségére siettek. Rögtönözniük kellett, ahogy egyikük fogalmazott:

Szükségem volt egy elsősegélycsomagra, ami nem volt. Takarókra is szükségem volt, azok sem voltak. Úgyhogy azt gondoltam magamban, rendben, akkor takarókat kell hoznunk az utasoktól

-    mesélte Tina Fritz.

A különleges szülés során még a köldökzsinór elszorítását is kreatívan oldották meg: cipőfűzőt használtak. Rövid időn belül megszületett a kislány, Brielle Renee, mintegy 3000 méteres magasságban.

Körülbelül 2,5 kg-ot nyomott, és alig 47 cm hosszú volt. És a legédesebb kis teremtmény, akit el lehet képzelni

-    számoltak be a pillanatról a mentősök.

Amikor a baba felsírt, a fedélzeten tapsvihar tört ki, az utasok pedig együtt ünnepelték az élet csodáját. A repülőgép végül biztonságban landolt, ahol az anyát és gyermekét kórházba szállították megfigyelésre.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

