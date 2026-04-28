A felhők felett, elképesztő körülmények között szülte meg gyermekét egy édesanya

Szinte hihetetlen jelenetek játszódtak le egy Delta Air Lines járatán, amikor egy amerikai nő a levegőben, a leszállás előtt hozta világra gyermekét – számolt be kedden a BILD. A DL478-as járat Atlanta városából tartott Portland felé, amikor az utas, Ashley Blair alig fél órával a landolás előtt vajúdni kezdett.

A fedélzeten nem volt szüléshez szükséges felszerelés, ám a szerencse közbeszólt: két mentős, akik utasként tartózkodtak a gépen, azonnal segítségére siettek. Rögtönözniük kellett, ahogy egyikük fogalmazott:

Szükségem volt egy elsősegélycsomagra, ami nem volt. Takarókra is szükségem volt, azok sem voltak. Úgyhogy azt gondoltam magamban, rendben, akkor takarókat kell hoznunk az utasoktól

- mesélte Tina Fritz.