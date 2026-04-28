A felhők felett, elképesztő körülmények között szülte meg gyermekét egy édesanya
Szinte hihetetlen jelenetek játszódtak le egy Delta Air Lines járatán, amikor egy amerikai nő a levegőben, a leszállás előtt hozta világra gyermekét – számolt be kedden a BILD. A DL478-as járat Atlanta városából tartott Portland felé, amikor az utas, Ashley Blair alig fél órával a landolás előtt vajúdni kezdett.
A fedélzeten nem volt szüléshez szükséges felszerelés, ám a szerencse közbeszólt: két mentős, akik utasként tartózkodtak a gépen, azonnal segítségére siettek. Rögtönözniük kellett, ahogy egyikük fogalmazott:
Szükségem volt egy elsősegélycsomagra, ami nem volt. Takarókra is szükségem volt, azok sem voltak. Úgyhogy azt gondoltam magamban, rendben, akkor takarókat kell hoznunk az utasoktól
- mesélte Tina Fritz.
A különleges szülés során még a köldökzsinór elszorítását is kreatívan oldották meg: cipőfűzőt használtak. Rövid időn belül megszületett a kislány, Brielle Renee, mintegy 3000 méteres magasságban.
Körülbelül 2,5 kg-ot nyomott, és alig 47 cm hosszú volt. És a legédesebb kis teremtmény, akit el lehet képzelni
- számoltak be a pillanatról a mentősök.
Amikor a baba felsírt, a fedélzeten tapsvihar tört ki, az utasok pedig együtt ünnepelték az élet csodáját. A repülőgép végül biztonságban landolt, ahol az anyát és gyermekét kórházba szállították megfigyelésre.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
