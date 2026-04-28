Lövöldözés volt Athénban

Egy fegyveres lövöldözni kezdett egy társadalombiztosítási hivatalban és egy bíróságon Athén belvárosában kedden, és több embert megsebesített - tudatták a görög hatóságok.
2026. április 28., kedd 15:43
Rendőrségi akció indult a fegyveres felkutatására, akiről a görög média azt írta, hogy egy 89 éves férfi.

A hatóságok szerint a férfi sörétes puskával fegyverkezett fel, és előbb a görög főváros központjában lévő társadalombiztosítási hivatalban nyitott tüzet, megsebesítve egy alkalmazottat, majd a hatóságok szerint később tüzet nyitott egy athéni bíróság épületének földszintjén, ahol többen megsebesültek.

A hatóságok a helyszínen megtalálták a puskát.


Az ERT News görög közszolgálati televízió felvételei azt mutatták, hogy a mentők legalább három embert szállítottak a bíróságról a várakozó mentőautókhoz.

A lövöldözés indítéka egyelőre nem ismert.

Az ERT szerint a fegyveres a bírósági lövöldözés után dokumentumokat tartalmazó borítékokat dobott a földre, arra hivatkozva, hogy az iratok adnak magyarázatot a tettére.

A fegyveres erőszak viszonylag ritka Görögországban, ahol a lőfegyvertartás szigorúan szabályozott.

 

