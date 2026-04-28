Lövöldözés volt Athénban
Rendőrségi akció indult a fegyveres felkutatására, akiről a görög média azt írta, hogy egy 89 éves férfi.
A hatóságok szerint a férfi sörétes puskával fegyverkezett fel, és előbb a görög főváros központjában lévő társadalombiztosítási hivatalban nyitott tüzet, megsebesítve egy alkalmazottat, majd a hatóságok szerint később tüzet nyitott egy athéni bíróság épületének földszintjén, ahol többen megsebesültek.
A hatóságok a helyszínen megtalálták a puskát.
Az ERT News görög közszolgálati televízió felvételei azt mutatták, hogy a mentők legalább három embert szállítottak a bíróságról a várakozó mentőautókhoz.
A lövöldözés indítéka egyelőre nem ismert.
Az ERT szerint a fegyveres a bírósági lövöldözés után dokumentumokat tartalmazó borítékokat dobott a földre, arra hivatkozva, hogy az iratok adnak magyarázatot a tettére.
A fegyveres erőszak viszonylag ritka Görögországban, ahol a lőfegyvertartás szigorúan szabályozott.
