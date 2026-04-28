Brutális támadás: Dinamitrudat dobott alvó barátjára

Több mint két évtizedes börtönbüntetésre számíthat egy egyesült államokbeli 35 éves New York-i nő, Keyonna Waddell, aki dinamitot dobott alvó barátjára – közölte a lawandcrime.

Az elkövető 2024.március 22-én szóváltásba keveredett barátjával az elkövető lakásán, majd mindketten távoztak a helyszínről. Később az áldozat hazament, és lefeküdt aludni. Miközben aludt egy sziszegő hangra ébredt fel, ahol megpillantott a szobában egy égő dinamitrudat.

Azonnal felkapta az eszközt és megpróbálta kidobni az ablakon, de nem volt elég gyors, így az felrobbant a kezében. Ezek után a sértett kiszaladt a kocsifelhajtóra, ahol látta, hogy a tettes gyalog menekült a helyszínről.

Az áldozat műtéten esett át, melynek során eltávolították a szétroncsolt kezét és karjának egy részét.