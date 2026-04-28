Megsérült az aranylabdás, megműtötték, veszélyben a vb-n való szereplése

Zlatko Dalic, a horvát labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya bízik abban, hogy az arccsonttörést szenvedett sztárja felépülése gyors lesz és az AC Milan középpályása játszhat majd a nyári világbajnokságon. A 40 éves Luka Modric a Juventus elleni, vasárnapi olasz bajnoki meccsen sérült meg, s azóta már meg is műtötték. A milánói egyesület közlése szerint a beavatkozás sikeres volt. Dalic reményét fejezte ki, hogy Modric időben felépül és pályára léphet pályafutása ötödik világbajnokságán.

Luka Modric számára vége a bajnoki idénynek, ám a vb-re felépülhet

Luka Modric esetleg felépülhet a világbajnokságig

A 2018-as aranylabdás sztár visszatérésének lehetséges időpontját nem közölték az orvosok, az viszont szinte biztosra vehető, hogy a 40 éves horvát klasszis a klubcsapatában már nem játszhat a mostani idényben, ellenben arra van esély, hogy a világbajnokságon ott lehessen a horvát válogatottban.

– Beszéltem vele és gyors gyógyulást kívántam neki. Meg vagyok győződve róla, hogy mindent meg fog tenni a vb-szereplésért, mi pedig mindenben támogatjuk. Bízom abban, hogy minden a terv szerint halad majd és Luka csapatkapitányként vezethet minket a nyáron egy újabb nagy tornán - idézte a szövetségi kapitányt az X közösségi oldalon a horvát szövetség (HNS) hétfő késő esti közleménye.