Megsérült az aranylabdás, megműtötték, veszélyben a vb-n való szereplése

Veszélybe került a nyári labdarúgó-világbajnokság egyik legnagyobb sztárjának vb-n való szereplése. Ugyanis a 2018-as aranylabdás Luka Modric a vasárnapi, Juventus elleni rangadón súlyosan megsérült, már meg is műtötték az AC Milan veterán klasszisát. A 40 éves horvát középpályás innentől minden erejével azon lesz, hogy készen álljon a világbajnokságra.
2026. április 28., kedd 20:37
Zlatko Dalic, a horvát labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya bízik abban, hogy az arccsonttörést szenvedett sztárja felépülése gyors lesz és az AC Milan középpályása játszhat majd a nyári világbajnokságon. A 40 éves Luka Modric a Juventus elleni, vasárnapi olasz bajnoki meccsen sérült meg, s azóta már meg is műtötték. A milánói egyesület közlése szerint a beavatkozás sikeres volt. Dalic reményét fejezte ki, hogy Modric időben felépül és pályára léphet pályafutása ötödik világbajnokságán.

Luka Modric számára vége a bajnoki idénynek, ám a vb-re felépülhet
Fotó: Facebook/Luka Modric

Luka Modric esetleg felépülhet a világbajnokságig

A 2018-as aranylabdás sztár visszatérésének lehetséges időpontját nem közölték az orvosok, az viszont szinte biztosra vehető, hogy a 40 éves horvát klasszis a klubcsapatában már nem játszhat a mostani idényben, ellenben arra van esély, hogy a világbajnokságon ott lehessen a horvát válogatottban. 

– Beszéltem vele és gyors gyógyulást kívántam neki. Meg vagyok győződve róla, hogy mindent meg fog tenni a vb-szereplésért, mi pedig mindenben támogatjuk. Bízom abban, hogy minden a terv szerint halad majd és Luka csapatkapitányként vezethet minket a nyáron egy újabb nagy tornán - idézte a szövetségi kapitányt az X közösségi oldalon a horvát szövetség (HNS) hétfő késő esti közleménye.

Luka Modric válogatottbeli statisztika

  • 196-szoros válogatott
  • 2018-ban világbajnoki ezüstérem
  • 2022-ben vb-bronzérem. 

A veterán futballista tavaly nyáron igazolt Milánóba a Real Madridtól, amelynek színeiben számos trófeát, közte hat Bajnokok Ligáját nyert.

A labdarúgás történetének első 48 csapatos világbajnokságát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi, a torna június 11-én kezdődik. A horvátok először június 17-én lépnek pályára, az ellenfél Anglia lesz, a csoportban még Panama és Ghána szerepel.

Luka Modric sérülése:

Nyitókép: X/@acmilan

 

