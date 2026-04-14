2026. április 14. kedd, Tibor
17°C Budapest
olaszország
világbajnokság
labdarúgás

Olaszország mégis ott lehet az idei vb-n? Itt a FIFA új terve

Az olasz válogatott
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) egy vészforgatókönyvön dolgozik arra az esetre, ha Irán válogatottja nem lépne pályára a tornán. Ez nagy lehetőséget jelentene Olaszország számára, ugyanis a négyszeres világbajnok előtt váratlan lehetőség nyílhat a részvételre.
2026. április 14., kedd 16:05
Vágólapra másolva!

Amikor már azt gondolta mindenki, hogy nem csak teljes a 2026-os világbajnokság mezőnye, és a program is végleges, a politika még mindent átírhat. Olyan is elfordulhat, hogy az egyik rendezővel, az Egyesült Államokkal hadakozó Irán selejtezőkből könnyedén kijutó válogatottja helyett például az európai pótselejtezőn a bosnyákok ellen tizenegyespárbajban kieső Olaszország léphet majd pályára a 48 csapatos nyári vb-n. Ugyanis az irániaknak mindhárom csoportmérkőzésüket – Belgium, Egyiptom és Új-Zéland ellen – az Egyesült Államokban kellene lejátszaniuk, és az amerikaiak nem szívesen engednék be az ázsiai ország fanatikus szurkolóit az országba – írta a Magyar Nemzet.

Olaszország kaphat egy új esélyt, hogy 2014 után újra világbajnokságon szerepeljen
Olaszország kaphat egy új esélyt, hogy 2014 után újra világbajnokságon szerepeljen
Fotó: X/soccerforever

Olaszország váratlan esélye a vb-szereplésre

Az azóta már lemondott szövetségi kapitány, Gennaro Gattuso irányította olasz válogatott Bosznia-Hercegovina elleni veresége azt jelentette, hogy sorozatban harmadszorra – 2018, 2022 és 2026 – is kudarcot vallott a világbajnokságra való kijutásban, miközben 2021-ben még Európa-bajnoki címet szerzett. Olaszország a selejtezőcsoportjában a 16 gólos Erling Haaland vezette Norvégiával nem bírt – mindkétszer kikapott (0-3, 1-4) –, és bár az összes többi találkozóját megnyerte, az Észak-Írország elleni rájátszásbeli győzelmét követően büntetőkkel kikapott a bosnyákoktól, így sem egyenes ágon, sem pedig a pótselejtezőkön nem jutott ki a világbajnokságra.

Ugyanakkor az iráni háború most mindent átírhat, azaz az ázsiai válogatott esetleges kizárása vagy visszalépése okán újra felcsillanhat a remény az olaszok előtt. Már megvan a terv, miként pótolja a FIFA az esetlegesen kieső Iránt: 

egy négycsapatos minitorna megrendezése, melynek győztese kerülhetne az irániak helyére a G csoportba.

A FIFA tervezett minitornájának lényege, hogy 

  • a rájátszás két-két olyan ázsiai és európai csapatból állna, amelyek a pótselejtezőkön véreztek el,
  • a két európai helyre Olaszország (a világranglista 12. helyezettje) és Dánia a legesélyesebb (21.),
  • az ázsiai kontinenst az Egyesült Arab Emírségek, Omán és Irak közül képviselheti két ország a viadalon.

A nemzetközi szövetség végleges döntése a torna formátumáról és a résztvevőkről a várakozások szerint május 13-ig születik meg.

Nyitókép: Reddit

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra