A Wizz Air igyekszik megnyugtatni az utasait, nem számol azzal, hogy a menetrendet módosítani kell

A nyár közeledtével a korábbiaknál is többen figyelik a turizmust, a légi közlekedést érintő híreket, hiszen szeretné mindenki nyugodt körülmények között eltölteni a szabadságát, a világpolitikai helyzet, az olajválság, a kerozinhiány ad is okot az aggodalomra. Ezért volt kissé sokkoló a hír, hogy a minap az egyik fapados társaság, a Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary közölte, csődbe mehet a magyar gyökerekkel rendelkező versenytársa, a Wizz Air.

A hír − amellett, hogy a lila-kék légi fuvarozó részvényeinek az árfolyamára is negatív hatással volt − elbizonytalanította az utasokat is, nem csoda, hogy a Wizz Air gyorsan igyekezett cáfolni a konkurens vezérének az állításait. A Wizzair szerint a

cég pénzügyi helyzete stabil, jelentős likviditással rendelkezik, repülőgépeit 18 hónappal előre finanszírozza, ezért a lehetőségért pedig a pénzügyi szolgáltatók erős versenyt folytatnak.

A stabilitást mutatja az is, hogy a Wizz Air régóta fennálló kapcsolatokat ápol vezető lízingcégekkel és gyártókkal, és flottastratégiáját továbbra is zavartalanul hajtja végre.

A Wizz Air a többi légitársasághoz képest nagyobb mértékben biztosította már korábban opciós ügyletekkel kerozinszükséglete jelentős részét, így a gyorsan változó üzemanyagárakkal szemben is védve van.