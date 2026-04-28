A Wizz Air igyekszik megnyugtatni az utasait, nem számol azzal, hogy a menetrendet módosítani kell
A nyár közeledtével a korábbiaknál is többen figyelik a turizmust, a légi közlekedést érintő híreket, hiszen szeretné mindenki nyugodt körülmények között eltölteni a szabadságát, a világpolitikai helyzet, az olajválság, a kerozinhiány ad is okot az aggodalomra. Ezért volt kissé sokkoló a hír, hogy a minap az egyik fapados társaság, a Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary közölte, csődbe mehet a magyar gyökerekkel rendelkező versenytársa, a Wizz Air.
A hír − amellett, hogy a lila-kék légi fuvarozó részvényeinek az árfolyamára is negatív hatással volt − elbizonytalanította az utasokat is, nem csoda, hogy a Wizz Air gyorsan igyekezett cáfolni a konkurens vezérének az állításait. A Wizzair szerint a
cég pénzügyi helyzete stabil, jelentős likviditással rendelkezik, repülőgépeit 18 hónappal előre finanszírozza, ezért a lehetőségért pedig a pénzügyi szolgáltatók erős versenyt folytatnak.
A stabilitást mutatja az is, hogy a Wizz Air régóta fennálló kapcsolatokat ápol vezető lízingcégekkel és gyártókkal, és flottastratégiáját továbbra is zavartalanul hajtja végre.
A Wizz Air a többi légitársasághoz képest nagyobb mértékben biztosította már korábban opciós ügyletekkel kerozinszükséglete jelentős részét, így a gyorsan változó üzemanyagárakkal szemben is védve van.
A flotta több mint 75 százaléka Airbus A320neo típuscsaládba tartozó, hatékonyan üzemeltethető repülőgépekből áll, amelyek egy utaskilométerre vetített kerozinfogyasztása iparági szinten a legalacsonyabb.
Lapunk azonban arra is kíváncsi volt, hogy a világgazdaság nehéz helyzete miatt vannak-e olyan fejlesztések (repülőgép-beszerzés, új telephely létesítése stb.), amelyeket kénytelenek elhalasztani vagy végleg feladni?
Kell-e áremelkedésre számítani a nyári főszezonban az utasoknak a kerozin árának növekedése vagy egyéb okok miatt, ha igen, nagyjából mekkorára?
Terveznek-e járattörléseket, -csökkentéseket, ha igen, milyen viszonylatokban? Melyek a legnépszerűbb desztinációk a nyáron, várható-e újak bejelentése, melyeket szüntethetik meg a közeljövőben?
A cég a Tények.hu-nak azt válaszolta, nem okoz gondot számukra a repülőgépek finanszírozása.
A repülőjegyek árát pedig elsősorban a kereslet-kínálati piac befolyásolja. Mivel Európa most még népszerűbb, mint korábban, ezért érdemes időben foglalni.
A Wizz Air a kerozinszükségletének jelentős részét már biztosította, jelenleg nem számol azzal, hogy a menetrendet módosítani kell. Az idei nyár újabb rekordot hozhat a légitársaság életében, a budapesti járatokon 30 százalékkal több kapacitást biztosít és 15 új célállomás válik elérhetővé egyebek között
Ankara, Krakkó, Szófia, Dubrovnik, Bergen, Billund, Várna, Lamezia Terme, Kefalónia és Menorca.
