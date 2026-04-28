Egy filléres módszer, amellyel kiderül, történt-e áramszünet
Hasznos trükkre hívta fel a figyelmet pénteken a kobieta.wp.pl: egyetlen érme segítségével ellenőrizhetjük, történt-e áramszünet otthonunkban, amíg távol voltunk.
A módszer lényege, hogy egy pohár vizet lefagyasztunk, majd a jég tetejére helyezünk egy érmét. Ha minden rendben marad, az érme a felszínen marad. Ha azonban áramszünet miatt a jég megolvad, az érme lesüllyed, majd az újrafagyás után a jég alsó részében „ragad”.
Amikor hazaérsz, egyetlen pillantás elég ahhoz, hogy felmérd a helyzetet
- fogalmaznak.
Ez különösen fontos lehet hosszabb utazások esetén, amikor nem tudjuk ellenőrizni a hűtőberendezések működését. A szakértők szerint ugyanis a felengedett, majd újrafagyasztott élelmiszerek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek, még akkor is, ha első ránézésre nem tűnnek romlottnak.
