Egy filléres módszer, amellyel kiderül, történt-e áramszünet

Hasznos trükkre hívta fel a figyelmet pénteken a kobieta.wp.pl: egyetlen érme segítségével ellenőrizhetjük, történt-e áramszünet otthonunkban, amíg távol voltunk.

A módszer lényege, hogy egy pohár vizet lefagyasztunk, majd a jég tetejére helyezünk egy érmét. Ha minden rendben marad, az érme a felszínen marad. Ha azonban áramszünet miatt a jég megolvad, az érme lesüllyed, majd az újrafagyás után a jég alsó részében „ragad”.

Amikor hazaérsz, egyetlen pillantás elég ahhoz, hogy felmérd a helyzetet

- fogalmaznak.

Ez különösen fontos lehet hosszabb utazások esetén, amikor nem tudjuk ellenőrizni a hűtőberendezések működését. A szakértők szerint ugyanis a felengedett, majd újrafagyasztott élelmiszerek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek, még akkor is, ha első ránézésre nem tűnnek romlottnak.