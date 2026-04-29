Meglepné a feleségét? Licitáljon a 44 milliós fülbevalóra

A műtárgyak egyre inkább alternatív befektetési eszközként jelennek meg Magyarországon. A licitálás ezúttal a BÁV ART május 19-20-án rendezendő 87. Művészeti Aukcióján indul majd, ahol milliós értékű órákat és több tízmillió forintos ékszereket kínálnak megvételre. A cég honlapja szerint a közelgő aukció egyik kiemelkedő darabja Füst Milán egykori arany Ulysse Nardin zsebórája (kikiáltási ár: 750 000 Ft). A svájci gyártó a 19. század végétől a tengeri kronométerek etalonjává vált, óráival haditengerészetek és hajózási társaságok egész sora navigált a világ vizein. A költő-esszéista-író Füst Milán életművéhez keresve sem találhatnánk méltóbb órát, hiszen világhírű művének, A feleségem történetének főszereplője egy holland hajóskapitány.

Fotó: BÁV ART

A licitálás főszereplője egy 12,5 karátos gyémánt fülbevaló lesz

A májusi árverés egyik legértékesebb tétele egy 12,5 karátos gyémánt fülbevaló lesz, amelynek kikiáltási ára 44 millió forint. Licitre bocsátanak egy több mint 16 karátnyi gyémántot tartalmazó platina karkötőt is 7 millió forintos induló áron. Az aukció kiemelt darabjai közé tartoznak a luxusórák. A kínálatban szerepel az Omega Speedmaster Moonwatch arany kivitele, amely az űrkutatás történetének ikonikus tárgya és világszerte a gyűjtők egyik "blue chip" darabjának számít. Emellett Audemars Piguet és Cartier modellek is szerepelnek a kínálatban.

