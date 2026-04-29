Egy láthatatlan spirál, ami észrevétlenül felemészthet
Így üzentek egymásnak a Megasztár zsűritagjai
Néhány hete robbant a hír, miszerint a Megasztár kilencedik évadát egy vadonatúj műsorvezetőpáros, Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna vezeti majd.
Néhány napja azonban a mesterek személye is publikussá vált. Hamarosan kezdetét veszi a castingok forgatása, az ítészek már hangolódnak, és bár várják a közös munkát, az előzetes üzeneteik alapján kiélezett pillanatokra is számíthatnak majd a nézők. Még akár olyan érintettek között is, akik régi barátságot ápolnak, hiszen Marics Peti például így hivatkozott T.Danny-re:
Dani bátyámat nagyon várom, aztán lehet hirtelen megint megvadul, mint a Dancingben, és félrerakja a barátságot, meg minden ismeretséget és jön a torkomnak neki
Ráadásul úgy tűnik, az egykori táncos showműsor Daniban is mély nyomokat hagyott:
Petikém, neked nem kell, hogy túl sok mindent mondjak, elég sok mindent tudsz már. Mondjuk egy kicsit még mindig fáj, hogy megelőztél a Dancingben. Na mindegy, ott találkozunk!
Az is kiderül majd, miként folytatódik a két visszatérő, Herceg Erika és Marics Peti olykor viharos műsor béli viszonya, amire Peti csak így utalt:
Erika drágámnak azt üzenném, hogy csókoltatom innen is, és remélem, hogy most egy kicsit jobban jelen lesz a versenyben, mint legutóbb, mert az nem volt az igazi.
Erika mindeközben csak egy sokat sejtető kollektív üzenetet küldött társainak:
Bogi, Dani, Peti, nagyon örülök, hogy veletek leszek. Óvakodjatok a szőkétől, mert fel fogom borzolni a kedélyeket! Puszi!
Dallos Bogi először a műsor során kerül majd közelebbi kapcsolatba T.Danny-vel.
Danival én idáig még csak maszkban találkoztam, de akkor nagyon pontosan érkezett a forgatásra, és azt hallottam, hogy fél Budapest megfordult már a házibulijaiban, érdekes, én mégiscsak most ismertem meg.
Petihez korábbi barátság fűzi és egyik kedvenc dalát is hozzá köti, ám Erika szintén ismeretlen terep még számára:
A férjem nagyon sok kedveset mesélt Erikáról, de azért azt is említette, hogy vele vitázni nem olyan egyszerű.
És a jelek szerint Dani is készül Erikával közös, esetleges nézeteltérésekre:
Erika, veled nagyon várom a közös veszekedéseinket...neem, viccelek
- kezdte nevetve.
Nagyon várom a közös munkát és azt, hogy kicsit jobban megismerjelek téged is mint embert, mint személyt, mint előadót.
A Megasztár a folyamatos megújulás jegyében ezúttal még inkább nyit a fiatal generáció felé, ráadásul új műsorelemekkel is színesíti majd a több hetes küzdelmet, ám a szórakoztatás mellett a cél ezúttal is Magyarország legnagyobb zenei tehetségeinek felkutatása, amiben a négy mesternek most is központi szerepe lesz.
A kapu még nyitva áll az éneklés terén elszánt jelentkezők előtt. Az alábbi linkre kattintva lehetőséget kaphatnak arra, hogy akár ők nyerjék el az Év Hangja címet és a mesés főnyereményt 2026-ban:
Nyitókép: TV2 Sajtószoba
