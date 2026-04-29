Így üzentek egymásnak a Megasztár zsűritagjai

Miközben a jelentkezés még javában zajlik, a múlt hét folyamán lehullt a lepel a Megasztár megújult ítészcsapatáról. Herceg Erika, Dallos Bogi, Marics Peti és T.Danny vették birtokba a TV2 népszerű tehetségkutatójának közösségi felületeit, ahol előzetes nyomok alapján a követők tippelhettek a személyükre, és végül egy-egy saját videóval fedték fel kilétüket. Most nagy örömmel, ám a csipkelődést sem mellőzve üzentek egymásnak a leendő mesterek, a forgatásokat megelőzően.
2026. április 29., szerda 16:06
Néhány hete robbant a hír, miszerint a Megasztár kilencedik évadát egy vadonatúj műsorvezetőpáros, Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna vezeti majd. 

Néhány napja azonban a mesterek személye is publikussá vált. Hamarosan kezdetét veszi a castingok forgatása, az ítészek már hangolódnak, és bár várják a közös munkát, az előzetes üzeneteik alapján kiélezett pillanatokra is számíthatnak majd a nézők. Még akár olyan érintettek között is, akik régi barátságot ápolnak, hiszen Marics Peti például így hivatkozott T.Danny-re:

Dani bátyámat nagyon várom, aztán lehet hirtelen megint megvadul, mint a Dancingben, és félrerakja a barátságot, meg minden ismeretséget és jön a torkomnak neki


Ráadásul úgy tűnik, az egykori táncos showműsor Daniban is mély nyomokat hagyott:

Petikém, neked nem kell, hogy túl sok mindent mondjak, elég sok mindent tudsz már. Mondjuk egy kicsit még mindig fáj, hogy megelőztél a Dancingben. Na mindegy, ott találkozunk!


Az is kiderül majd, miként folytatódik a két visszatérő, Herceg Erika és Marics Peti olykor viharos műsor béli viszonya, amire Peti csak így utalt:

Erika drágámnak azt üzenném, hogy csókoltatom innen is, és remélem, hogy most egy kicsit jobban jelen lesz a versenyben, mint legutóbb, mert az nem volt az igazi.

 Erika mindeközben csak egy sokat sejtető kollektív üzenetet küldött társainak:

Bogi, Dani, Peti, nagyon örülök, hogy veletek leszek. Óvakodjatok a szőkétől, mert fel fogom borzolni a kedélyeket! Puszi!


Dallos Bogi először a műsor során kerül majd közelebbi kapcsolatba T.Danny-vel. 

Danival én idáig még csak maszkban találkoztam, de akkor nagyon pontosan érkezett a forgatásra, és azt hallottam, hogy fél Budapest megfordult már a házibulijaiban, érdekes, én mégiscsak most ismertem meg.

 Petihez korábbi barátság fűzi és egyik kedvenc dalát is hozzá köti, ám Erika szintén ismeretlen terep még számára: 

A férjem nagyon sok kedveset mesélt Erikáról, de azért azt is említette, hogy vele vitázni nem olyan egyszerű.


És a jelek szerint Dani is készül Erikával közös, esetleges nézeteltérésekre: 

Erika, veled nagyon várom a közös veszekedéseinket...neem, viccelek

- kezdte nevetve.

Nagyon várom a közös munkát és azt, hogy kicsit jobban megismerjelek téged is mint embert, mint személyt, mint előadót.

A Megasztár a folyamatos megújulás jegyében ezúttal még inkább nyit a fiatal generáció felé, ráadásul új műsorelemekkel is színesíti majd a több hetes küzdelmet, ám a szórakoztatás mellett a cél ezúttal is Magyarország legnagyobb zenei tehetségeinek felkutatása, amiben a négy mesternek most is központi szerepe lesz. 

A kapu még nyitva áll az éneklés terén elszánt jelentkezők előtt. Az alábbi linkre kattintva lehetőséget kaphatnak arra, hogy akár ők nyerjék el az Év Hangja címet és a mesés főnyereményt 2026-ban:

Nyitókép: TV2 Sajtószoba

 

