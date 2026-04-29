Undor vagy ösztön? Kiderült a kutyák titokzatos szokása mögött rejtőző igazság

Sok gazdi ismeri a helyzetet: egy ártatlan séta közben a kutya hirtelen valami olyanhoz vonzódik, amit az ember inkább messziről elkerülne. De vajon mi áll e furcsa viselkedés mögött?

A BILD szerdai beszámolója szerint a válasz az evolúcióban keresendő. A kutyák ősei gyakran maradékokon éltek, és ebbe az ürülék is beletartozott. Ami számunkra visszataszító, számukra akár tápanyagforrás is lehet. A szakértők szerint a kutyák ebben a tekintetben opportunisták, egyszerűen felhasználnak mindent, amit találnak.