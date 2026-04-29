Undor vagy ösztön? Kiderült a kutyák titokzatos szokása mögött rejtőző igazság

Szakértők magyarázzák, mi áll a sok gazdit sokkoló viselkedés mögött.
2026. április 29., szerda 10:50
Sok gazdi ismeri a helyzetet: egy ártatlan séta közben a kutya hirtelen valami olyanhoz vonzódik, amit az ember inkább messziről elkerülne. De vajon mi áll e furcsa viselkedés mögött?

A BILD szerdai beszámolója szerint a válasz az evolúcióban keresendő. A kutyák ősei gyakran maradékokon éltek, és ebbe az ürülék is beletartozott. Ami számunkra visszataszító, számukra akár tápanyagforrás is lehet. A szakértők szerint a kutyák ebben a tekintetben opportunisták, egyszerűen felhasználnak mindent, amit találnak.

 

Ez a viselkedés azonban nem mindig ártalmatlan. Különösen veszélyessé válhat, ha a kutya rendszeresen fogyaszt idegen anyagokat, például más állatok ürülékét vagy akár szennyezett maradványokat. Ilyenkor nemcsak fertőzésveszély áll fenn, hanem akár komoly egészségügyi problémák is kialakulhatnak.

A háttérben több ok is állhat: emésztési zavarok, unalom vagy figyelemhiány. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a modern kutyatápok általában minden szükséges tápanyagot biztosítanak, így a hiányállapot ritka.

A jó hír, hogy a viselkedés kezelhető. Az úgynevezett impulzuskontroll tréning során a kutya megtanulja, hogy ne kapjon fel azonnal mindent a földről, hanem jelezze azt a gazdájának. A pozitív megerősítés kulcsfontosságú: jutalommal és dicsérettel lehet a kívánt viselkedést kialakítani.

