Egy láthatatlan spirál, ami észrevétlenül felemészthet
A túlgondolkodás sokak számára ismerős jelenség: egy-egy hétköznapi helyzetből végtelen belső párbeszéd alakul ki, amely idővel teljesen megbéníthatja a cselekvést. A szakértők szerint önmagában a gondolkodás nem probléma – hívta fel a figyelmet a Fit For Fun szerdai Facebook-bejegyzésében.
Nem árt gondolkodni, mielőtt cselekszünk. Még a munkahelyünkön sem. Ez egy személyiségjegy
- fogalmazott Florian Becker gazdaságpszichológus.
A gond akkor kezdődik, amikor a mérlegelés állandóvá válik, és már nem segít, hanem akadályoz. Ilyenkor az ember egyre több lehetséges forgatókönyvet pörget végig a fejében, gyakran olyanokat is, amelyekre semmilyen valós jel nem utal. Ragnhild Struss karrier-tanácsadó szerint a határ ott húzódik, ahol a töprengés már szenvedést okoz.
A szakértők hangsúlyozzák, hogy a kiút tudatos gyakorlással lehetséges. Ilyen például az úgynevezett „aggodalomszék” módszere, amikor az ember napi egy meghatározott időt szán kizárólag az aggódásra. Emellett segíthet az is, ha leírjuk a gondolatainkat, vagy előny–hátrány listát készítünk, hogy a problémák kézzelfoghatóbbá váljanak.
Fontos szerepe van a kommunikációnak is: a félelmek kimondása sokszor már önmagában oldja a feszültséget. A szakértők szerint az önreflexió és az öngondoskodás erősíti az önbizalmat, és segít visszanyerni a kontrollt.
A lényeg egyszerű: a gondolkodás hasznos, de ha átveszi az irányítást, könnyen csapdává válhat.
Undor vagy ösztön? Kiderült a kutyák titokzatos szokása mögött rejtőző igazság
Meglepné a feleségét? Licitáljon a 44 milliós fülbevalóra
Egy filléres módszer, amellyel kiderül, történt-e áramszünet
Meghalt a magyar sport legendája, a család közölte a szomorú hírt
Balesetet szenvedett az autópályán, meghalt a közismert újságíró
Veszélyes élelmiszert hívtak vissza, hányást és lázat is okozhat
„Elmondok egy hatalmas titkot…” – Üzenetével sokkolta rajongóit Vastag Csaba
Luxuskastélyból a börtönbe: lebukott a milliárdos
Újra a luxusért küzdenek a Bajnokok és a Kihívók
Meghalt Földes Imre
Lehullt a lepel, ő a Megasztár negyedik zsűritagja