Egy láthatatlan spirál, ami észrevétlenül felemészthet

A túlgondolkodás sokak számára ismerős jelenség: egy-egy hétköznapi helyzetből végtelen belső párbeszéd alakul ki, amely idővel teljesen megbéníthatja a cselekvést. A szakértők szerint önmagában a gondolkodás nem probléma – hívta fel a figyelmet a Fit For Fun szerdai Facebook-bejegyzésében.

Nem árt gondolkodni, mielőtt cselekszünk. Még a munkahelyünkön sem. Ez egy személyiségjegy

- fogalmazott Florian Becker gazdaságpszichológus.

A gond akkor kezdődik, amikor a mérlegelés állandóvá válik, és már nem segít, hanem akadályoz. Ilyenkor az ember egyre több lehetséges forgatókönyvet pörget végig a fejében, gyakran olyanokat is, amelyekre semmilyen valós jel nem utal. Ragnhild Struss karrier-tanácsadó szerint a határ ott húzódik, ahol a töprengés már szenvedést okoz.