Egy láthatatlan spirál, ami észrevétlenül felemészthet

Így válik veszélyessé a túlzott agyalás.
2026. április 29., szerda 15:02
A túlgondolkodás sokak számára ismerős jelenség: egy-egy hétköznapi helyzetből végtelen belső párbeszéd alakul ki, amely idővel teljesen megbéníthatja a cselekvést. A szakértők szerint önmagában a gondolkodás nem probléma – hívta fel a figyelmet a Fit For Fun szerdai Facebook-bejegyzésében.

Nem árt gondolkodni, mielőtt cselekszünk. Még a munkahelyünkön sem. Ez egy személyiségjegy

-    fogalmazott Florian Becker gazdaságpszichológus.

A gond akkor kezdődik, amikor a mérlegelés állandóvá válik, és már nem segít, hanem akadályoz. Ilyenkor az ember egyre több lehetséges forgatókönyvet pörget végig a fejében, gyakran olyanokat is, amelyekre semmilyen valós jel nem utal. Ragnhild Struss karrier-tanácsadó szerint a határ ott húzódik, ahol a töprengés már szenvedést okoz.


A szakértők hangsúlyozzák, hogy a kiút tudatos gyakorlással lehetséges. Ilyen például az úgynevezett „aggodalomszék” módszere, amikor az ember napi egy meghatározott időt szán kizárólag az aggódásra. Emellett segíthet az is, ha leírjuk a gondolatainkat, vagy előny–hátrány listát készítünk, hogy a problémák kézzelfoghatóbbá váljanak.

Fontos szerepe van a kommunikációnak is: a félelmek kimondása sokszor már önmagában oldja a feszültséget. A szakértők szerint az önreflexió és az öngondoskodás erősíti az önbizalmat, és segít visszanyerni a kontrollt.

A lényeg egyszerű: a gondolkodás hasznos, de ha átveszi az irányítást, könnyen csapdává válhat.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra