Repülőgép csapódott egy hangárba, videón a halálos tragédia

Repülőgép csapódott egy hangárba, videón a halálos tragédia
Ketten meghaltak, 11 ember megsérült.
2026. április 29., szerda 17:42
Legalább két ember meghalt és többen megsérültek, miután egy repülőgép egy ausztráliai reptéri hangárba csapódott - számolt be róla szerdán a Metro.

A mentők azonnal a helyszínre siettek, azonban egy pilótán és egy utason már nem tudtak segíteni.

Az esetet követően már kilométerekről sűrű füstfelhőket lehetett látni.


A lapok szerint a hangárban tartózkodó 11 munkás megsérült és súlyos égési sérülésekkel kórházba szállították őket.

Könnyen lehet, hogy a halálos áldozatok száma emelkedhet a következő órákban.

 

 

