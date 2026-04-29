Repülőgép csapódott egy hangárba, videón a halálos tragédia

Legalább két ember meghalt és többen megsérültek, miután egy repülőgép egy ausztráliai reptéri hangárba csapódott - számolt be róla szerdán a Metro.

A mentők azonnal a helyszínre siettek, azonban egy pilótán és egy utason már nem tudtak segíteni.

Az esetet követően már kilométerekről sűrű füstfelhőket lehetett látni.



A lapok szerint a hangárban tartózkodó 11 munkás megsérült és súlyos égési sérülésekkel kórházba szállították őket.