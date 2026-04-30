Erdőtűz pusztít Graz közelében
Az oltásban egy helikopter is részt vett. Egyelőre nem tudni, mikor tudják a lángokat eloltani. Éjszaka drónok segítségével több új tűzfészket azonosítottak a Reini ciszterci apátságtól északnyugatra fekvő erdőben.
Eisbach-Rein település közelében április 25-én keletkezett erdőtűz. Az érintett 70 hektáros területen túl nem terjedtek a lángok, az utóbbi napokban tűzoltó-helikopterek bevetésével igyekeztek oltani a tüzet.
Az előrejelzések szerint a következő napokban sem várható eső. A hétvégén a kora nyárias időben várhatóan sokan indulnak kirándulni a szabadba, őket az osztrák hatóságok arra figyelmeztették, hogy ne gyújtsanak tüzet, ne dohányozzanak, mert a száraz időben egy apró szikra is erdőtüzet okozhat.
+Ez is érdekelheti
Többen meghaltak egy Líbia partjainál napokig sodródó hajón
Repülőgép csapódott egy hangárba, videón a halálos tragédia
12 éves lánnyal szexelt egy tanárnő, megrázó részletek derültek ki viszonyukról
Az intenzívre került egy anya, miután folyóba esett gyermeke segítségére sietett
Lezárták a Louvre környékét, azonnal lépni kellett - videóval
Szinte porig égett egy templom Dióshalmon, borzasztó látvány
Hat bányamunkás halt meg Oroszországban egy lavinában
Megsérült az aranylabdás, megműtötték, veszélyben a vb-n való szereplése
Megerőszakolt egy tinédzsert a parkolóban egy áltaxis
Lövöldözés volt Athénban
Brutális támadás: Dinamitrudat dobott alvó barátjára