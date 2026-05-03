Kigyulladt egy családi ház és két autó Albertirsán

A tájékoztatás szerint a ceglédi hivatásos és a dolinavölgyei önkéntes tűzoltók nyolc vízsugárral eloltották a lángokat és két gázpalackot is kihoztak a Dánosi utcában található ingatlanból.

Vödrökkel oltották a hatalmas tüzet

A szomszédok rohantak segíteni, vödrökkel próbálták oltani egy család házát Érden, de hiába, teljesen kiégett és a tető is beszakadt. A takarítónő riasztotta a tűzoltókat, akik végül eloltották a lángokat, de a többgyerekes családnak mindene odalett. A gyerekszoba kezdett égni valószínűleg elektromos zárlat miatt.

Albertirsán pedig egy autó gyulladt ki szintén zárlat miatt, a lángok átterjedtek egy házra is, ami kiégett, az ott lakóknak is segítségre van szükségük. Nikolics Vivien szsz: 1177322900373612 Kelemenél Szabó Olivia szsz: 10403129-66505752-49521027