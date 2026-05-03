Kiemelt ellenőrzéseket tart a rendőrség az utakon
Megható videó, így köszöntötték az édesanyákat a rendőrök, tűzoltók, katonák és mentők
Anyák napja alkalmából megindító posztot tett közzé Facebook-oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség.
A rendőrök, a tűzoltók, a katonák és a mentők szívhez szóló videóban, virággal köszöntötték szeretteiket.
Minden nap másokért vagyunk ott, hogy vigyázzunk, segítsünk, megmentsünk, őrizzünk. Mert ezt tanultuk, és tovább is adjuk. A mi hősünk: Anya. Boldog Anyák napját
- hangzik el a megható felvételen.
Nyitókép: Bács-Kiskun vármegyei rendőrség
