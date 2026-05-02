Kisbaba életéért küzdöttek a budapesti Pesterzsébeten

Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akikhez egy koraszülött-mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kis beteget – közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a pesterzsébeti mentők érkeztek, majd a Peter Cerny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét.



A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek.