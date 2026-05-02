Kisbaba életéért küzdöttek a budapesti Pesterzsébeten

Koraszülött-mentők is érkeztek a kritikus állapotú csecsemőhöz.
2026. május 02., szombat 15:54
Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akikhez egy koraszülött-mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kis beteget – közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a pesterzsébeti mentők érkeztek, majd a Peter Cerny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét.


A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek.

Nagyon jó csapatmunka volt, meg azt, amit ti elkezdtetek az újszülött-újraélesztésben, az egy nagyon professzionális munka volt. Úgyhogy abszolút hozzájárult ahhoz, hogy ez egy sikeres újraélesztés legyen, és mi tudjuk hatásosan folytatni azt, amit ti elkezdtetek. Köszönjük, és mi is gratulálunk! 

– mondta a Peter Cerny Alapítvány egyik életmentője.

