Kisbaba életéért küzdöttek a budapesti Pesterzsébeten
Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akikhez egy koraszülött-mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kis beteget – közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.
Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a pesterzsébeti mentők érkeztek, majd a Peter Cerny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét.
A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek.
Nagyon jó csapatmunka volt, meg azt, amit ti elkezdtetek az újszülött-újraélesztésben, az egy nagyon professzionális munka volt. Úgyhogy abszolút hozzájárult ahhoz, hogy ez egy sikeres újraélesztés legyen, és mi tudjuk hatásosan folytatni azt, amit ti elkezdtetek. Köszönjük, és mi is gratulálunk!
– mondta a Peter Cerny Alapítvány egyik életmentője.
Nyitókép: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala
